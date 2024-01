Szorcsik Viki imád utazni, az egyik legnagyobb szenvedélye, hogy új helyeket ismerjen meg. A TV2-n nemrég műsorvezetőként is kipróbálta magát a Power of Love című társkereső realityben, majd a munkája végeztével útra kelt, most épp Madeirán töltött pár napot, ahonnan folyamatosan szórta magáról a szexi, bikinis képeket.