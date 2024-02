„Egyáltalán nem meglepő, hogy Tóth Gabi beleszeretett ebbe a férfiba. Papp Máté Bencének még a fotóin is látni lehet, hogy nagyon erős aurája van, amivel képes bármelyik nőt a bűvkörébe csábítani. Az arca, a megjelenése is erről árulkodik. Igazán férfias kisugárzása van, ami misztikummal, valamiféle titokzatossággal párosul. Ez az erős aura, úgy gondolom, félelmet és egyben vonzalmat kelt a gyengébbik nem tagjaiban, éppen ezért keresik sokan a társaságát” – mondta a Borsnak Müller Rózsa mágus, aki tüzetesen vizsgálta meg a táncos auráját.

A látó azt mondta, Tóth Gabi is helyes kis nő, de mivel Bence minden nőre hatást gyakorol, és bárkit könnyedén az ujja köré csavar,

elég nagy az esélye annak, hogy nem marad meg az énekesnő mellett.

Király Tamás auralátó, az Aspektus Podcast házigazdája szintén elemezte az énekesnő új szerelmének auráját: