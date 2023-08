A rendőrség közleménye szerint hétfő este 18 óra körül a New York-i Rockaway Beach-en cápatámadás ér tegy 50 éves nőt. Az áldozat a harapás miatt súlyos sérüléseket szenvedett el a lábán, akit emiatt életveszélyes állapotban szállították a helyi Jamaica Kórházba.

Az elszenvedett nagy vérveszteség miatt már eszméletlen állapotban húzták partra az áldozatot

A Fox News hírportál szerint a nő a hétfő esti helyzet szerint válságos, életveszélyes állapotban került a kórházba, ahol életmentő bevatkozást hajtottak végre rajta. A helyi hatóságok úgy tudják,

hogy a nő éppen szörfözött, amikor a támadás érte.

A segítségére sietők a nagy vérveszteség, illetve az azzal összefüggő sokk miatt már eszméletlen állapotban húzták ki a partra.

A rendőrség először drónokkal fésülte át a támadás helyszínét, majd helikoptert is bevetettek, de nem bukkantak a cápa nyomára. A tragikus esemény után a New York-i önkormányzat illetékesei azt nyilatkozták, hogy a keleti parti nagyváros strandjain rendkívül ritkák a cápás incidensek azt is hozzátéve, hogy a Rockaway Beach-en ez az első ismert cápatámadás.

Reméljük, hogy az áldozat teljesen felépül"

- áll az önkormányzat New York Postnak adott nyilatkozatában. "Bár ez ijesztő esemény volt, szeretnénk emlékeztetni a New York-iakat arra, hogy a Rockaway-ihez hasonló cápatámadás rendkívül ritka városunkban. Továbbra is éberen figyeljük a strandokat, és mindig megtisztítjuk a vizet, ha esetleg cápát észlelnek" – áll a közleményben.

Egyelőre még nem tudni, hogy milyen cápafaj okozta a súlyos incidenst

Arról egyelőre még nem érkezett információ, hogy az áldozat sérülései alapján a szakértők milyen cápafajt gyanítanak az incidens hátterében. Noha New York távol fekszik a trópusi karibi térségtől, a Golf-áramlat meleg vizein nem egyszer úsznak fel eddig, sőt, egészen Boston magasságáig is olyan potenciálisan veszélyes trópusi fajok, mint például a tigriscápa (Galeocerdo cuvier), vagy a röviduszonyú makócápa (Isurus oxyrhincus).

A térségben a parti vizekben relatíve leggyakrabban előforduló nagyobb testű faj a homoki tigriscápa (Carcharias taurus), ami éppen az elmúlt hetekben került bele a hírekbe egy Long Island-i strandon történt cápatámadással kapcsolatban.

Ez az utóbbi incidens éppen azért számított szokatlannak, mert homoki tigriscápa harapott meg egy fürdőzőt, pedig ez a faj a viszonylag nagy mérete és ijesztő fogsora ellenére is alapvetően békésen, unoffenzíven viselkedik az emberrel szemben.

New York, valamint a Cape Cod és a Hatteras-fok térségében relatíve gyakrabban bukkan fel a nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) is, ezért ezt a fajt sem lehet kizárni a hétfőn történt támadás potenciális elkövetői közül.