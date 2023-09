Az UNESCO Globális Geoparkok Tanácsa 16 leendő UNESCO Aspiráns Globális Geopark pályázatát támogatja a 8. ülésszakának első ülésén, amelyet a marokkói Marrakeshben rendeztek szeptember 4-5-én. A legfrissebb hírek szerint a Bükk-vidék Aspiráns UNESCO Geopark pályázata is ezek között van. - írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.

Az UNESCO Globális Geoparkok Tanácsa döntő szerepet játszik az új és megújított UNESCO Globális Geopark jelölések értékelésében – írja az UNESCO hivatalos honlapja. Tagjai évente üléseznek, hogy eldöntsék, az új pályázatok megfelelnek-e az előírt követelményeknek, és továbbíthatók-e az UNESCO Végrehajtó Testületének jóváhagyásra.

Amennyiben az UNESCO Végrehajtó Testülete jóváhagyja az eddig elfogadott pályázatokat, az UNESCO globális geoparkjainak száma 195-ről 211-re emelkedik, 48 országban.

Reményeink szerint ezzel hazánkban a Bükk-vidék Geopark, a Novohrad-Nógrád és a Bakony-Balaton Geopark után harmadikként viselheti ezt a nemes és kitüntető címet.

Az UNESCO Globális Geoparkok jelöltjei közül 16 pályázatot fogadtak el:

Uberaba, Brazília

Biokovo-Imotski-tavak, Horvátország

Enshi Grand Canyon Tenglongdong-barlang, Kína

Linxia, Kína

Longyan, Kína

Changbaishan-hegy, Kína

Wugongshan, Kína

Xingyi, Kína

Det Sydfynske Øhav, Dánia

Impact Crater Lake, Lappajärvi, Finnország

Armorique, Franciaország

Normandie Maine, Franciaország

Bükk-vidék, Magyarország

Schelde-delta, Hollandia-Belgium

Oeste, Portugália

Volcanes de Calatrava - Ciudad Real, Spanyolország

A Marokkóban szeptember 7-én kezdődő 10. UNESCO Globális Geoparkok Konferenciáján – amelyen a Bükk-vidék Geopark képviselői is részt vesznek – további részletek bejelentése várható a döntésről. A végleges döntés kihirdetése 2024 tavaszán lesz. Mint megírtuk: e fentebb említett programhoz kapcsolódóan rendezik meg az 2. UNESCO Globális Geoparkok Nemzetközi Filmfesztiválját is, melyen geoparkunk filmje is megméreti magát.

A földrengés után berekesztették a konferenciát

A Marokkóban megrendezésre került 10. UNESCO Globális Geoparkok Konferenciája 4. napjának éjszakáján földrengés pusztított. A konferencia résztvevői közül senki sem sérült meg, de a megrázó élmény után az éjszakát többnyire szabad ég alatt töltötték. Az UNESCO Globális Geopark vezetői és a helyi szervezők felmérték a helyzetet. A résztvevőket egy sátorban információkkal, étellel, itallal látták el.

Zouros Nikolas elnök úr mindenkit nyugalomra intett, majd bejelentette, hogy a konferenciát megszakítják, a szombati előadások törlésre kerülnek. Egy perces néma felállással adóztunk a természeti katasztrófa áldozatainak.

Marokkót péntek éjjel rázta meg a rabati székhelyű geológiai központ szerint 7-es erősségű rengés, amelynek epicentruma a közép-marokkói Al-Hauz tartományban, Marrákestől 72 kilométerre délnyugatra volt. Az amerikai földtani intézet (USGS) 6,8-as erősségűnek mérte a földmozgást.

A belügyi tárca közlése szerint a halottak nagy részét, 1293 embert a Magas-Atlasz-hegységben lévő al-Hauzban, illetve, 452 embert, a közelben lévő Tarudantban találták.

Az epicentrumhoz legközelebb eső városban, Marrákesben több történelmi jelentőségű épület megrongálódott, az UNESCO világörökségi listáján is szereplő belvárosban egy mecset minaretje leomlott.

Kollégáinknak szerencsére az ijedtségen kívül nem esett baja, a földrengés másnapján, amint lehetett, jelentkeztek a marrákesi kórház véradásán. Sajnos a rendkívüli helyzetre tekintettel a Bükk-vidék Geopark Megyeri Balázs által elkészített prezentácója is elmaradt.

A délután folyamán a záró ceremónia egyszerűsített formában került megtartásra, majd módunk nyílt közvetlen segítségnyújtásra. A résztvevők önkéntes véradásra jelentkezhettek, közöttük a Bükk-vidék Geopark képviselői is adtak vért. A vasárnapra és hétfőre tervezett programok elmaradtak.

A tragédia és fájdalom, amit a térség lakóinak át kell élni - leírhatatlan. A már elszenvedett veszteségek mellett az utak mentén, a parkokban családok sokasága éjszakázik. Az elmaradt rendezvényrész részvételi díjait a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Marokkónak adományozta a földrengés kárelhárításaira.

(Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság: https://www.bnpi.hu/)