Az évek során sok hipotézist vetettek fel, hogy megmagyarázzák a formációt, de mostanáig nem ismertük a jelenség globális dimenzióját és a jelenséget megmagyarázó környezeti faktorokat. Mivel a tündérkörök csak Namíbiában és Ausztráliában voltak ismertek, mostanáig globális skálán nem elemezték a tündérkörök eloszlását meghatározó klimatikus, edafikus és környezeti faktorokat.

A kutatók mesterséges intelligencia alapú modellekkel osztályozták a műholdképeket és hozzájutottak 263 olyan helyszínhez, ahol ezidáig tündérkörökhöz hasonló mintázatokat írtak le, Namíbia és Nyugat-Ausztrália, ezen belül a Sahel, a Szahara nyugati része, Afrika Szarva, Madagaszkár, Délnyugat-Ázsia, vagy Közép-Ausztrália.

A tanulmány bizonyítja, hogy a tündérkörök sokkal gyakoribbak mint korábban gondolták. A kutatók azt találták, hogy bizonyos talaj és éghajlati jellemzők kombinációja, mint például a nitrogén tartalom és a kevesebb mint 200 mm/év átlagos csapadék, összefüggésben van a tündérkörök jelenlétével.

A tanulmány számításba vett többszörös változókat, amiket mostanáig nem vettek figyelembe, mint pl. az albedó, vagy víztározók állapota. Ez egy különösen releváns faktor, mivel a talajvíz masszív használata a száraz területeken az egész világon, a sivatagokban is, megzavarhatja ezeket a formációkat.

A kutatók összehasonlították a tündérkör vegetációk elsődleges produktivitásának és más ökoszisztémáknak a stabilitását és azt találták, hogy ahol a tündérkörök jelen vannak, ott nagyobb a stabilitás.

Ez az első empírikus bizonyíték a tündérkör produktivitás fokozott stabilitásának, ami kulcsfontosságú tulajdonsága az ökoszisztémáknak, a stabil produktivitás összefügg az ökoszisztéma szolgáltatások stabil tartalékával, mint például a takarmány mennyisége. Ezekkel az eredményekkel kutatni lehet, hogy vajon ezek a térbeli mintázatok indikátorai-e a klímaváltozás miatti ökoszisztéma degradációnak, ahogyan ez a helyzet a száraz zónákban a vegetáció más mintázatai esetén. A tanulmány elérhetővé teszi a tündérkörök globális atlaszát és egy adatbázist, ami hasznos lehet annak meghatározásában hogy a tündérkör növényzet mintázatai reziliensebbek-e a klímaváltozásra és más zavarásokra.

A kutatók tanulmányukat a PNAS, az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának Kiadványában (Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America) publikálták

(Forrás: https://phys.org/)