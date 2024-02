Akármilyen hihetetlen,: nemcsak egyetlen holdja van a Földnek

Kozmikus benzinkutak és vízraktárak



Noha a minihold-küldetések igen ígéretesek, de egy ilyen misszió megtervezésénél komoly problémát jelenthet, hogy nehéz kiszámítani azt az időpontot, amikor a minihold kilökődhet a földkörüli pályáról. Ennek ellenére a NASA és más űrügynökségek is a közeljövőben a miniholdakra és más földközeli aszteroidákra irányuló küldetések végrehajtásával tesztelhetik technológiáik hatékonyságát a mélyűrben, beleértve az életfenntartó rendszereket, a hajtóműveket és meghajtórendszereket. De a miniholdak és más földközeli aszteroidák fontos szerepet játszhatnak a a távolabbi űrutazások nyersanyag, illetve üzemanyag igényének a kielégítésében is. Ha csak kis mértékben is megnöveljük egy űrhajó hasznos terhének tömegét, sokkal több üzemanyagot kell hozzáadnunk ahhoz, hogy felszálljon a Földről és pályára álljon – maga az üzemanyag pedig még nagyobb tömeget ad az emeléshez, ördögi kört hozva létre ezzel. E ciklus megszakításának az lehet az egyik kulcsa, hogy ha megtaláljuk az űrben való tankolás módját – mondja Paul Abell, a NASA szaktudósa. A föld-közeli aszteroidák ideális jelöltek lehetnek a jövőbeli „űrbenzinkutak” számára.

Egy földközeli aszteroida űrfotója

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/usage worldwide, Verwendung weltweit/Esa/C.Carreau

Egyre több kutatás azt mutatja, hogy számos aszteroida gazdag ásványi anyagokban és kőzetbe zárt vízben is. Ha ehhez a vízhez hozzá lehet férni, akkor ez hidrogénre és oxigénre bontható, mindkét elem pedig kulcsfontosságú része a rakéta-hajtóanyag előállításának.