Hátborzongató: tömegével lesznek öngyilkosok a kutyák ezen a hídon

Ezeket a kutyákat általában vadászatokra tenyésztik, hiszen kifinomult szaglásukkal könnyedén követik és hozzák vissza a zsákmányt. Szintén fontos szempont, hogy a kutyák minden esetben a hídnak egy bizonyos pontját választották ki, és az időjárás is mindig tiszta volt, amikor az események bekövetkeztek.

Mivel a tudomány jelen állása szerint kizárható, hogy egy kutya szándékos öngyilkosságot kövessen el puszta depresszióból, ezért másfajta magyarázat után kellett nézni. A racionálisabb színezetű elméletek a kutyák érzékszerveire építenek, és úgy vélik, a híd alatt folydogáló patak hangja, vagy valamilyen optikai illúzió annyira megzavarja az állatokat, hogy azok az ugrást választják. Szintén elképzelhető, hogy a magas falak, valamint a fák és bokrok sűrű lombozata miatt az ebek egyszerűen nem látják, hogy az átkelő egy mély szakadékon át vezet, a csobogás hangja pedig arra ingerli a gyanútlan állatokat, hogy megvizsgálják a falon túli zaj forrását.

Az utóbbi években egy harmadik teória is előkerült, ami ugyancsak egy kifinomult szervre, az ebek orrára alapozza nézeteit.

Kutya portréja (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Nyomozás kezdődik

Az esetek felkeltették egy skót állatvédő szervezet, az SPCA (Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals) figyelmét is, akik egy ismert specialistát, dr. David Sands állatpszichológust bízták meg az eset felgöngyölítésével.

A nyomozómunka kísérletsorozat formájában öltött testet. Az első vizsgálat alkalmával Sands az egyik túlélő kutyával, a 19 éves Hendrixszel sétált át a végzetes hídon. Az eb látszólag zavartalanul haladt egészen addig, míg el nem érték az építmény kritikus pontját. Itt a kutya viselkedése teljesen megváltozott, a falhoz rohant, matuzsálemi kora miatt azonban már nem volt képes felugrani rá. Sands számára egyértelművé vált a helyzet:

lennie kell valamilyen vizuális ingernek, hangnak, vagy szagnak, ami az állat magatartását megzavarja.

Nyércek a bűnösök?

A vizuális inger első körben kizárásra került, ugyanis a magas falaktól a kutyák nem láthattak semmit. Az akusztikus hangok szerepét is egyértelműen valószínűtlennek ítélték a terület szakértői. Az egyetlen gyanúsított érzék a szaglás maradt.

Ezt látszott alátámasztani az a felfedezés, amelyet egy másik kutató, David Sexton tett: a híd tövében a patak mentén nyércek, egerek és mókusok tanyáztak, ezen élőlények közül pedig valamelyiknek a szaga ingerelhette a halálba vetődő ebeket.

A konkrét „bűnös” azonosítása érdekében a szakemberek egy második tesztsorozatot is elvégeztek. A nyércek, egerek és mókusok szagmintáit 10 különböző kutyán tesztelték. A 10 négylábúból 7 azonnal a nyérc bukéja felé vetődött. Az eredmények alapján Sands felvázolta az események lehetséges láncolatát.

Nyérc

Fotó: Biosphoto via AFP / Biosphoto via AFP/© Jean Mayet / Biosphoto - Droit géré - Oeuvre protégée par copyright - - - -

Eszerint a nyércek száraz és tiszta időben különösen erős „illatfelhőt” hagynak maguk után, melyet a végbél körüli bűzmirigyekkel állítanak elő. A kutyák ezt megérzik és azonnal a szagforrás nyomába erednek.

Mivel ez a falon túl van, és az állatok nem látják a köveken túli szakadékot, vakon a halálba ugranak.

Persze ezzel kapcsolatban fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy a Brit-szigeteken elszaporodott betelepített nyércállomány miért csak ezen a hídon okoz ilyenfajta problémát? A specialisták szerint erre is megvan a válasz: egyszerűen az ebek agya szerint kell gondolkodnunk. Ha ugyanis a négylábúak egyik érzékszervét teljesen kiiktatjuk (ahogy a magas fal tette a látással), akkor egy másik érzék (jelen esetben a kifinomult szaglás) óhatatlanul átveszi az irányítást az ösztönök felett. Valószínűleg ezt tapasztalhattuk az Overtoun-hídnál történteknél is.