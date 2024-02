Egy szuperkém kiadta az amerikaiak minden atomtitkát

A Lafayette-osztályú rakétahordozó az első ilyen típusú tengeralattjáró volt az amerikai flottánál. 16 db. nukleáris töltetű Polaris rakétát lőhetett ki szovjet célpontokra. A Lafayette-ket már kivonták, de az utódaik ma is az amerikai haderő stratégiai eszközei. A személyzetbe csak a legjobbak kerülhetnek be. Még a szakácsoknak is meg kell szerezniük a megfelelő biztonsági jogosultságot, és több képzésen kell megtanulniuk a tengeralattjáró összes rendszerének működését. Csak több kurzus elvégzése után kapják meg a kinevezésüket jelképező delfin-jelvényt.

Walker a rakétahordozón is kiváló minősítéseket kapott. Amikor az elsőtisztet kinevezték a Simon Bolivar SSBN kapitányává, magával vitte Walkert, és megbízta a tengeralattjáró híradórészlegének vezetésével. Walker itt befejezte a középiskolai tanulmányait, leérettségizett, elvégezte a szigorúan titkos kommunikációs eszközökkel kapcsolatos képzéseket és minden időszakos vizsgáján sikerrel szerepelt. 10 év alatt hat hajón szolgált, köztük két ballisztikus rakétahordozón. Legénységi állományú tengerészből tengerészaltiszt, majd tiszthelyettes lett (warrant officer). Ez kb. a zászlósi rangnak felel meg a szárazföldi hadseregben. Mindez kiemelkedőnek számít egy nem tiszti pályán az amerikai flottában.

A több hónapos őrjáratok azonban rosszul hatottak a Walker család életére. A felesége, Barbara, egyre többet ivott és elhanyagolta a gyerekeket. Az altiszt igyekezett befektetni különféle üzletekbe, és végül nyitott egy bárt Charlestonban. Ehhez hitelt kellett felvennie, de a bár nem termelt elég bevételt, ezért örökös pénzhiányban szenvedett. Közben költekező, playboy-életmódról álmodozott.