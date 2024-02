Lezuhant és felrobbant a Malév utasszállítója Párizs előtt, eltitkolták, hogy miért

és csaknem függőleges helyzetben csapódott a talajba, ami miatt a géptörzs apró darabokra tört.

A roncsok igen kis területre koncentrálódtak, ez alapján pedig a balesetet kivizsgáló francia hatóság, a BEA szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a gép már kiengedett futóművekkel, és mintegy 30 fokra kitérített fékszárnyakkal repült, ám a sebessége valami miatt és valószínűsíthetően váratlanul annyira lecsökkent, hogy átesett, amiből a kis magasság miatt már lehetetlen volt kivenni.



A francia szakértők vizsgálata egyértelművé tett egy súlyos típushibát



A már akkor is érvényes nemzetközi szabályok szerint a vizsgálatot annak az országnak a légügyi baleseteket kivizsgáló hatósága, tehát a francia BEA végezte, amelynek területén a katasztrófa történt. A vizsgálatban meghívottként szovjet és magyar szakértők is közreműködtek, hiszen a gyártó szovjet, míg az üzemeltető magyar illetőségű volt. A korai Iljusinok még nem voltak felszerelve repülési baleseti adatrögzítővel (FDR), valamint a pilóták beszélgetését rögzítő „fekete dobozzal” (CVR) sem. Éppen ezért elsősorban a súlyosan megrongálódott alkatrész-maradványokból kellett rekonstruálni azt, hogy mi történhetett a HA-MOD lajstromjelű Il-18-al. A vizsgálatot – a nemzetközi szabályoknak megfelelően – a franciák vezették, a bizottság szovjet valamint magyar tagjainak csak észrevételezési joguk volt.

A balesetet szenvedett HA-MOD lajstromjelű gép egy korábbi archív fotón

Fotó: Fortepan

Azt már a vizsgálat első szakaszában sikerült tisztázni, hogy nem történt légi irányítási hiba, illetve a gép az előírásoknak megfelelő műszaki állapotban volt. A szovjet szakértők szemmel láthatóan ebbe igyekeztek belekapaszkodni, hiszen számukra nagyon kellemetlen lett volna ha kiderül, hogy az agyonreklámozott új típus valamilyen komolyabb műszaki problémával rendelkezik. A feltárt körülmények viszont egyértelműen arra utaltak, hogy a gép váratlanul átesett, így ennek az okára kellett magyarázatot találni.

Ez helyezte előtérbe a jegesedés kérdését is.

Az Il-18-as ugyan korszerű elektromos jégtelenítő berendezéssel volt felszerelve, de ez csak a félszárnyak belépőéleit, a sebességmérő Pitot-csöveket, a légcsavarokat, valamint a hajtóművek szívótorkait és első terelőlapátjait, továbbá a pilótakabin ablakait fűtötte. A vízszintes vezérsíkokra 1962-ben viszont még nem volt beépítve a jégtelenítő berendezés. A környék meteorológiai adatainak részletes elemzése bebizonyította, hogy a 355-ös járat a megközelítési szakaszon mintegy 10-12 percig egy olyan zónába került, ahol különösen erős volt a jegesedés.

A földbe csapódott Malév-gép apró darabokra tört

Fotó: BEA

A francia vizsgálók arra a következtetésre jutottak, hogy a gép vízszintes vezérsíkjára rövid időn belül annyi jég rakódott le, hogy amikor a siklópályára álláskor a pilóták az előírás szerint kiengedték a fékszárnyakat, ez olyan erős aerodinamikai bólintó-nyomatékot eredményezett, amit az eljegesedett és stabilizáló hatását elvesztett vízszintes vezérsík már nem tudott ellensúlyozni, így a gép átesett. A pilóták ezt csak az utolsó pillanatban vehették észre, és a hajtóművek erős teljesítménynövelésével próbáltak kikerülni a válságos helyzetből, sajnos, sikertelenül. Mindezt a légcsavarlapátok állásszögéből és a turbinalapátok utólagos hőmérséklet-elemzéséből állapították meg.



A szovjet szakértők óvást emeltek a nyilvánvaló tények ellen



A bizottság szovjet szakértői e következtetéssel szemben hangos ellenvetéssel éltek, azt hangsúlyozva, nem lehet kizárni, hogy a hirtelen sebességvesztést és az ennek okaként bekövetkezett átesést a gázkarok alapjáratra állítása okozta. A szovjeteket cseppet sem zavarta ez a képtelen és a meghalt pilóták emlékét sértő feltevés egy olyan tapasztalt személyzettel szemben, mint amilyen Kapitány István és a társai voltak. Számukra egyedül az volt a fontos, hogy ne váljon egyértelművé:

a 355-ös járat tragédiáját egy konstrukciós hiba, a vízszintes vezérsíkok jégtelenítőberendezésének hiánya okozta.

A BEA a szovjetek tiltakozása miatt ezért a hivatalos zárójelentés végkövetkeztetését akként módosította, hogy „ nem állapítható meg egyértelműen a baleset oka”. A szovjetek persze, nagyon is tudatában voltak a tragédia valódi okának. A 355-ös járat katasztrófája után ideiglenes repülési tilalmat rendeltek el a típusra.

A balesetet szenvedett Il-18-as 1960 áprilisában állt szolgálatba a Malévnál

Fotó: AIRportal.hu

Az Iljusin berepülőpilótái a párizsihoz hasonló erős jegesedési körülmények közé vittek egy kísérleti gépet, ahol ugyanaz következett be, mint a 355-ös járattal; a vízszintes vezérsíkok gyors eljegesedése miatt amikor 30 fokra kitérítették a fékszárnyakat, az Il-18-as azonnal átesett. Csak a nagy magasságnak és a berepülőpilóták szakértelmének volt köszönhető, hogy a zuhanó Iljusint sikerült kivenniük az átesésből. A kísérlet hatására a vízszintes vezérsíkokat is ellátták jégtelenítő berendezéssel, de az ügyet természetesen nem verték nagydobra. A Malév 355-ös járatának tragédiája a kádári Magyarországon is tabutémának számított. Csak a rendszerváltás után jelentek meg azok az első publikációk, amelyek nyíltan is kimondták, hogy a 355-ös járat tragédiáját egy agyonhallgatott konstrukciós hiba okozta.