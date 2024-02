Az antarktiszi baktériumok túlélőképességének titkát vizsgálták szegedi kutatók részvételével

A kromoszóma DNS-ből és fehérjéből álló kromatinállományának sűrűségét mutató felvétel (vörössel a nagy, kékkel az alacsony sűrűségű részek látszanak)

Fotó: Forrás: Wellcome Image Awards

Ezt az eljárást dolgozta ki Csörgő Bálint, a HUN-REN SZBK, MTA Lendület Génsebészeti Módszertan Kutatócsoport vezetője. Az általa kifejlesztett módszerek segítségével sikerült több Psychrobacter fajból is kiütni a Balon génjét,

és az így specifikusan módosított baktérium kevésbé hatékonyan bírta már a hideg stresszes körülményeket.

Különböző DNS-adatbázisokkal összevetve, a gén - vagy annak hasonló változata - sok más fajta baktériumban is jelen van, így ez a faktor bizonyára egy általánosabb stressz védelemnek a része lehet. Érdekes módon a Balon kapcsolatot mutat egy magasabb rendű eukariótákban is található általános fehérje transzlációs faktorral, így evolúciósan is jelentős szerepet tölthet be.