Népszavazás döntötte meg, majd élesztette újjá a monarchiát

Az államformaváltás meglehetősen békésen zajlott, számos korabeli lap megjegyezte az erőszak, illetve a különböző pártokat képviselő táborok konfliktusainak hiányát. Bár ezzel ellentmondásosnak hat, hogy az ezután kiadott „köztársaság védelméről szóló rendelet” tiltja a királyság visszatérésének nyilvános támogatását, illetve a népszavazás érvényességének és szabályosságának vitatását. Azokat, akiket ilyen bűncselekményért ítéltek el, minimum 6 hónapos börtönbüntetésre számíthattak.

Jól kezdődött, de balul sült el a bulgáriai kaland

A fiatal köztársaság gyenge pilléreken nyugodott ebben az időszakban. Míg a görög parlament az új alkotmányról vitázott, Theodorosz Pangalosz tábornok puccsot tervezett. 1925. június 24-én el is indította ezt, és szinte ellenállás nélkül sikerült megszereznie a hatalmat. Ezután követelte a parlamenttől, hogy szavazzon neki bizalmat, amit 208-ból 185-en meg is tettek, köztük az új miniszterelnök, Alexandrosz Papanasztasiou is. Mintha a fiatal köztársaságnak nem lett volna elég problémája, a törékeny belpolitika mellé egy Bulgáriával szembeni fagyos külpolitika is társult. Október 18-án egy határmenti összetűzést követően Pangalosz elrendelte Bulgária megszállását.

Theodorosz Pangalosz tábornok

Fotó: Agence de presse Meurisse - Bibliothèque nationale de France / Wikimedia Commons

A támadás elhárítására képtelen Bulgária a Népszövetségtől kért segítséget, ami felszólítást is intézett Görögországhoz, hogy hagyjon fel a katonai művelettel és fizessen kártérítést Bulgáriának. A rövid konfliktusban nagyjából 50 ember vesztette életét.