Ott bujkálhat a gyümölcsöstálban a világ legveszélyesebb állata

Hol élnek a brazil vándorpókok?

Ahogy a nevük is mutatja, a brazil vándorpókok többsége Dél-Amerikában őshonos, egyik fajuk azonban nemcsak Brazíliában van jelen, írja a Floridai Egyetem. A hírekben legtöbbször két vándorpók-faj a Phoneutria fera és a Phoneutria nigriventer szerepel, ezek gyakran megbújnak a banánszállítmányok között (ezért gyakran banánpóknak is nevezik), sőt, akár a szupermarketek polcaira (még ritkábban egyenesen a gyümölcsöstálba) is utat találhatnak.