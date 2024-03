Szabad szemmel is látható lesz az Ördög üstököse

A 12P/Pons-Brooks kitörései az égitestnek szarvakra emlékeztető patkó alakot kölcsönöznek, ezért is nevezik az Ördög üstökösének.

A 12P/Pons-Brooks már most is megfigyelhető távcsövekkel, a műszereket a kora esti órákban a Halak csillagkép felé kell fordítani. A csillagászok szerint azonban hamarosan szabad szemmel is látható lesz az üstökös, nem árt ugyanakkor egy alacsonyabb fényszennyezettségű területet keresni a megfigyeléshez.