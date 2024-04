A leghosszabb ideig regnáló kormányfőből lett köztársasági elnök

A politikai elit nehezen fogadta el, mert addig semmilyen kormányzati pozíciót nem töltött be, 1962 októberében bizalmatlansági szavazást is kezdeményeztek ellene. De Gaulle ezt nem várta be, miután megnyerte az elnök közvetlen választásáról szóló népszavazást, feloszlatta a parlamentet, a rendkívüli választáson pedig a hozzá hű erők kerültek többségbe. Pompidou kormányfőként igyekezett csökkenteni a munkanélküliséget, sikerült békésen rendeznie az 1964-es bányászsztrájkot is.



A bel- és külpolitikában is kompromisszumos megoldásokra törekedett



Az 1968-as diáklázadások okozta válság de Gaulle bukását eredményezte, a lemondása után kiírt választást Pompidou fölényesen nyerte meg. Elnökként mentora és barátja politikáját folytatta, azonban jóval pragmatikusabban irányította az országot. Támogatta a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztését - ő hagyta jóvá a Concorde repülőgép és a TGV-szupervonatok kifejlesztését -, pártolta a nehéz- és az autóiparba, a távközlésbe és a nukleáris energiába való befektetést, ugyanakkor ő hozta létre az önálló környezetvédelmi minisztériumot is.