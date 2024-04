A nagyképű maffiafőnök túl sokat szerepelt - ezért kapott életfogytiglant

Gondoljunk bele, egy időben a maffia szabta meg minden egyes New York-i építkezés feltételeit. A szállítmányozási szakszervezeteken keresztül a rakodómunkásokon át mindenkit tudtak mozgósítani, ha kellett. A beruházóknak tehát olyan cégeket is be kellett vonniuk a kivitelezésbe, amelyek teljes egészében vagy részben a maffia tulajdonában voltak, és olyan árakat kellett elfogadniuk, amelyeket a maffia szabott.