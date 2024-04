Boszorkánysággal vádolták a középkori sörfőző nőket

A bajor herceg törvénye (Reinheitsgebot) megakadályozta, hogy gabonát használjanak fel a „folyékony kenyér” készítéséhez, így normalizálva mindkét árucikk árát. Bár népének be kellett érnie a világosabb sörrel, a hercegi család ebből nem kért, és továbbra is használtak negyedik hozzávalót is. Ha az időben visszaugrunk, láthatjuk, hogy nem ez volt az első szabályozás mely a szeszes italt érintette. A 12. században Rőtszakállú Frigyes a rossz sört főzőket büntette, két évszázaddal később, Weimarban pedig hasonlóan a bajor herceg rendeletéhez, minimalizálták az összetevők listáját. De hogy jutottunk el oda, hogy ennyire népszerű lett?

Aki sosem mondott nemet egy korsó sörre

A főképp a tiszta víz hiányát pótolni hivatott ital legkorábbi receptje a suméroktól maradt ránk. A bódító nedű a fejlett ókori civilizációban végig jelen volt, bár a maihoz képest egészen más ízvilágot kell elképzelnünk. Az egyiptomiak úgy vélték, hogy Ozirisznek és Ízisznek köszönhetik a sör feltalálását,

a legenda szerint pedig az istenektől tanulta az elkészítési módot Gambrinus, a mondabeli germán király is.

Ha hihetünk a szóbeszédnek, torka sosem száradt ki, töménytelen mennyiségű sört volt képes egy ültő helyében meginni. Az egyik elmélet szerint a brüsszeli sörfőzőcéh tiszteletbeli tagjáról, a 13. században élt I. János brabanti hercegről mintázták a ma már több sörfőzde nevét adó mitikus alakot.