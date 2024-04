Elképesztő felfedezés: évmilliárdok óta nem történt hasonló

A felfedezést a mezőgazdaság is hasznosíthatja

Ahhoz, hogy igazolják, a baktérium tényleg sejtszervecskeként viselkedik, a kutatóknak az alga belsejébe kellett pillantaniuk. Ehhez fejlett röntgensugaras képalkotást használtak. A Science magazinban ismertetett vizsgálat arra jutott, hogy a B. bigelowii és a benne lévő baktérium szaporodási és sejtosztódási folyamatai szinkronizáltak, továbbá az endoszimbionta a saját működéséhez szükséges fehérjéknek csupán a felét tudja önállóan előállítani, a maradékot a gazdasejttől szerzi be.

Ezek a megfigyelések igazolták, hogy a cianobaktérium elvesztette önállóságát, és az alga organellumává vált, a nitrogén megkötésében játszott szerepe miatt pedig nitroplasztnak nevezték el.

Fotó: Valentina Loconte/Berkeley Lab

Természetesen továbbra is rengeteg nyitott kérdés van még, többek között nem ismert, hogy a nitroplasztok más sejtekben is jelen vannak-e. A felfedezésnek gyakorlati haszna is van: az eredmények segítségével olyan mezőgazdasági haszonnövényeket lehetne előállítani, amelyek kevesebb külső nitrogénforrást igényelnek.