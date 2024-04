Nem egyszer a király helyett uralkodott a nagyravágyó szerető

Állítólag ebben az időben fontos tisztséghez csak rajta keresztül lehetett jutni. Az 1750-es évektől egészségi állapota egyre rosszabbra fordult, és már nem töltötte be a szeretői pozíciót. Mindazonáltal továbbra is XV. Lajos legbelső körének tagja maradt és is tanácsokkal látta el a királyt. 1764-ben már súlyos beteg volt, tuberkulózisa pedig hamarosan legyőzte. Madame de Pompadour nevét egy frizura, egy porcelántípus és egy cipő is őrzi, a számos épület és művészeti alkotás mellett, amelyek elkészítését ő támogatta. További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.