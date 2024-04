Nostradamus jósolta meg az „ördögi királyné” halálának körülményeit

Mint az éppen soron lévő kiskorú király gyámja, régensi uralkodása 25 évig tartott. Három gyermekét is megkoronázták, azonban kivétel nélkül mind csak rövid ideig uralkodhatott.

Mindhárom fia király lett, de csak rövid időre

Az addig csekély befolyással rendelkező Katalin sosem vette már le gyászruháját. Régensként az ő feladata volt a Valois-ház hatalmának védelme és megerősítése, ám a vallási konfliktusok hátráltatták céljai elérését. Az 1572-es Szent Bertalan éjszakája is többek között az ő nevéhez kapcsolódik. A szélsőséges katolikusok mellett kiálló Katalin hallgatólagos beleegyezésével több ezer hugenottát mészároltak le.

A Szent Bertalan-éjszaka, a hugenották lemészárlása egykorú festményen

Fotó: François Dubois /Wikimedia Commons

A vérengzést a francia vallásháborúk harmadik szakaszát a hugenotta Navarrai Henrik és Katalin lánya, Valois Margit frigyének kellett volna megakadályoznia. Ám az esküvő után pár nappal a hugenották vezetője ellen a katolikusok merényletet kíséreltek meg.

Rajongott az okkultizmusért az „ördögi királyné”

Az „ördögi királynéként” is emlegetett Katalin állítólag nem riadt vissza a méreggel végrehajtott politikai gyilkosságoktól sem, de igencsak kedvelte az okkult tudományokat is. Nostradamus jóslait mindig érdeklődéssel fogadta, aki halálának körülményeit is megjövendölte.