Kétszáz hajót süllyesztettek el az óceáni szörnyhullámok

Viharban halad a Queen Mary. 1942-ben majdnem felborult egy szörnyeteg hullám miatt, 15 ezer emberrel a fedélzetén

Fotó: Facebook

A hajó majdnem felborult, 52 fokos szögben dőlt oldalra, és csak nagy nehezen egyenesedett fel. Számítások szerint további 3 fokos dőlés már az átforduláshoz vezetett volna, és a viharban, a jeges vízben valószínűleg lehetetlen lett volna megmenteni a katonákat vagy a személyzetet. Ha felborul, ez lett volna a legsúlyosabb tengeri katasztrófa a történelemben.

A Queen Mary már korábban is produkált ijesztő dőléseket. Egy 1937-es úton, amikor szintén erősen dülöngélt egy viharban, az utasai között volt Paul Gallico író is, aki 1969-ben az élményei alapján megírta a Poseidon katasztrófa c. regényt. A műből sikeres film is készült 1972-ben.

Az alábbi videóban a leghíresebb jelenetet, a hajó felborulását látják.

A Michelangelo sérülése

1966. április 12-én az olasz Michelangelo nevű luxushajó New York felé tartott 745 utassal a fedélzetén. Közütk volt Günther Grass német író is a feleségével. Soletti kapitány a vihar miatt lezáratta a fedélzeteket, nehogy valaki beleessen a tengerbe. A kapitány dél felé kormányzott, hogy elkerülje a hurrikán szemét, a vihar középpontját. Claudio Suttora elsőtiszt így írta le a szörnyhullám megérkezését:

Egyre nagyobbak voltak a hullámok. Az egyik után, ahogy lefelé haladt a hajó, egyszer csak megjelent előttünk egy félelmetes vízfal. Ahogy az orr belefúrta magát ebbe a legyőzhetetlennek tűnő hullámba, az jutott eszembe, hogy nem tudjuk, mi vár ránk a túloldalon. Lehet, hogy meghalunk.

Claudio Cosulich helyettes kapitány épp egy leszakadt fedélzeti nyílást javított négy önkéntessel, nehogy víz jusson a hajótestbe, amikor a hajónak ütközött a gyilkos hullám.