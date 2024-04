Kiderítették, mik lehettek az első világító élőlények

Andrea Quattrini, a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban frissen publikált kutatás társszerzője elmondta: a fényjelzés a kommunikáció egyik legkorábbi ismert formája, aminek nagy jelentősége van a tenger mélyén. A ma élő, világító tengeri állatok - köztük halak, tintahalak, polipok, medúzák, de még egyes cápák is - kémiai reakció eredményeként képesek világítani.

Az összes ma élő lágy korall közös őse 540 millió évvel ezelőtt élt, és nagyon valószínű, hogy világított

Fotó: Biosphoto via AFP