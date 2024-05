Erdélyben, az oltár előtt találkoztak először

János Zsigmond brandenburgi választófejedelem és Anna porosz hercegnő negyedik gyermeke kálvinista hitben nőtt fel, kiváló nevelést kapott. A szép és művelt lány kezéért többen is versengtek, és végül az 1613-ban Erdély trónjára került Bethlen Gáborral jegyezték el, aki

első hitvese, Károlyi Zsuzsanna halála után befolyásos európai protestáns családból akart feleséget választani.

Bethlen Gábor feleségül vette Brandenburgi Katalin, az egyetlen nő Erdély trónján

Fotó: Wikimedia Commons

Az 1526-os mohácsi vész utáni évtizedekben a Magyar Királyság három részre szakadt. Nagyobb része a Habsburg, illetve az Oszmán Birodalom fennhatósága alá került, keleti részén pedig 1570-ben létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely hivatalosan a török Porta vazallusa volt, de az önálló államiság őrzőjeként tekintettek rá. Az erdélyi elit belátva, hogy a török kiűzésére nem képes, a két nagyhatalom közötti egyensúlyozással, egy európai protestáns szövetség részeként törekedett mozgásterének megőrzésére. Bethlen Gábor a harmincéves háború (1618-1648) kezdetén meglepetésszerű hadjáratot indított a Habsburgok ellen és egészen Bécsig jutott, 1620-ban magyar királlyá is megválasztották, de nem koronáztatta meg magát.

Bethlen és Brandenburgi Katalin esküvőjét 1626. március 1-jén tartották Kassán.

A politikai célból kötött házasság boldogtalannak bizonyult: a menyasszony és a vőlegény, akik között 26 év korkülönbség volt, csak az oltár előtt találkoztak először (a frigy megkötését Bethlen hű embere, a későbbi I. Rákóczi György erdélyi fejedelem intézte), és érintkezni is csak körülményesen tudtak, mert Bethlen nem beszélt sem franciául, sem németül, Katalin pedig magyarul. A hercegnő nem érezte jól magát messzi idegenben, a számára provinciális környezetben, nyelvi korlátok között. Férjét ritkán látta, mert az hadakozásai miatt keveset tartózkodott Gyulafehérvárott, igaz hetente több levelet kapott tőle. Bethlen maga vélhetőleg éretlennek találta Katalint és még gyászolta első feleségét, aki hű bizalmasa, tanácsadója is volt.

Az országgyűlés szigorú feltételeket szabott

Katalin, aki a fejedelem távollétében intézte az udvar ügyeit, az addig rideg és puritán udvart teljesen megváltoztatta. Mindennaposak lettek a táncmulatságok, lakomák, saját udvartartásában csak a németül beszélő szolgálókat tartotta meg, a többiek helyett külföldieket hozatott. Az erdélyi urakat, akik pazarlónak tartották, gyorsan magára haragította, szóbeszéd kelt szárnyra könnyűvérűségéről. Ennek volt is alapja: még a vele szimpatizáló források is utalnak kegyencei növekvő befolyására és gyors meggazdagodására, lovászmesterét el is kellett távolítani, mert állítólag túl intim kapcsolatba került vele.