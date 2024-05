Gyorsan Sisi legjobb barátjává vált Ferenczy Ida

Sisi ragaszkodott a személyéhez, az udvar rosszallása ellenére is

Az 1870-es években felröppent a hír, hogy Erzsébet császárné társalkodónőt keres magának. Annak ellenére, hogy a kecskeméti születésű Ferenczy Ida kisnemesi sarj volt (és ekkor még csak 25 éves), rá esett a választás. A származására irányuló rosszallás okán az udvar eredetileg nem társalkodónak, hanem felolvasónak vette fel.

Sisi annyira megkedvelte a magyar leányt, hogy hálószobájuk egymás mellett volt Bécsben, Budán és Gödöllőn is.

A császárné bizalmasa soha nem vett részt a politikában, egyetlen rövid időszakot leszámítva, ami a kiegyezés előtti körülbelül másfél évet jelenti. Ekkor ugyanis segített a passzív ellenállás több magyar vezetőjének is, hogy Erzsébettel levelezhessen, s ezáltal hathasson Ferenc József döntéseire.

Ferenczy Ida ( a képen jobbról a harmadik, középen) Sisi társaságában egy hegyi kiránduláson

Fotó: Wikimedia Commons

Feladatkörét tekintve azonban Ferenczy Ida nem csak társalkodópartnere volt a királynénak, hanem ő szerezte be számára a magyar nyelvű újságokat és könyveket is. Az ő választása esett Jókai műveire, amiket Erzsébet rendkívül kedvelt. Beszámolók készültek róla, hogy Budán egymás társaságában tesznek rendkívül hosszú, jó hangulatú sétákat. Ida ismertette meg vele a magyar konyhát is. A nagykőrösi kenyér például annyira elnyerte úrnője tetszését, hogy évekig innen rendelte a kenyeret.

Sírig tartó barátsága alakult ki a magyarok királynéja és Ferenczy Ida között

A magyar királyné különös odaadással volt Ida iránt. Mikor a nő apja meghalt, Sisi együttérző levélben nyilvánította ki részvétét, Mária Valéria főhercegnő pedig koszorút küldött a temetésre. Emellett Idának is a királyné volt a mindene.

Nem házasodott meg, nem született gyermeke, minden idejét neki szentelte.

1889-ben, mikor a trónörökös Rudolf főherceg meghalt, ő közölte vele a szomorú hírt. Kapcsolatukat az is jól jellemzi, hogy Sisi nem csupán a szolgálójának tartotta Idát. Egyszer nyilvánosan kijelentette, hogy ő a barátja, ami a magyar hölgynek – elmondása szerint – a világ minden kincsével felért.

Ferenczy Ida volt Sisi legjobb barátnője

Fotó: Wikimedia Commons

Már 34 éve volt Erzsébet hű szolgálója és barátja. Ekkor, 59 évesen tudta, hogy az élete a királynéhoz köti. Mikor ebben az évben egy olasz anarchista meggyilkolta Sisit a Genfi-tónál, nem véletlenül érezte, hogy egy része neki is meghalt. Ezután egyrészt szeretett úrnője lányainak szentelte életét – még úgy is, hogy már ők is családot alapítottak –. Mária Valériával a főhercegnő haláláig levelezett. Másrészt Sisi emlékének méltó ápolását tekintette ezután életcéljának.