A zenébe menekült, de nem a színpadra Kurt Cobain

A tehetetlen énekes függősége miatt elvonókúrára kényszerült, azonban egy héttel később a rehabilitáció megkezdése után megszökött az intézetből. Környezete számára csak a tragikus esemény után derült fény arra, hogy menedékül seattle-i otthonát választotta, ahol egy vadászpuskával fejbe lőtte magát. Holttestére pár nap múlva talált rá egy villanyszerelő.

Képtelen volt feldolgozni a reá szakadt sikert

Cobain szabályosan menekült a tömeg elől, szívesebben lépett fel kisebb klubokban. Búcsúlevelében – melyet gyermekkori, képzeletbeli barátjának címzett – így ír: „Például, amikor ott vagyunk a kulisszák mögött, és kialszanak a fények és tombolva felzúg a tömeg, ez nem hat rám úgy, ahogy Freddie Mercuryra hatott”. A rászakadt sikert nem tudta elviselni, depressziója évről évre súlyosbodott. Volt, hogy öngyilkossági kísérlete miatt néhány napra kómába került.

Cobain feleségével és gyermekével

Fotó: Creative Boom/Guzman

Love-val való viharos házasságát közös gyermekük sem tudta megmenteni: mielőtt eldobta volna magától az életet, Cobain el akart válni és zenei karrierjét is fel akarta számolni. Utolsó albumát I Hate Myself And Want To Die (Utálom magam és meg akarok halni) címen akarta megjelentetni, ám az együttes tagjai megváltoztatták azt In Utero (Anyaméhben) névre.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!