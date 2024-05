Budapesten is megépülhetett volna az Eiffel-torony

Az acéltorony megépítésére eredetileg ajánlatot kapott még Spanyolország és az Egyesült Államok is, dee a terv senkinek nem nyerte el a tetszését. Gustave Eiffel, miután mindenhonnan elutasítást kapott, végül Párizsban nevezte be tervét az 1889-es világkiállításra, amit a francia forradalom 100. évfordulójának alkalmából rendeztek meg.

Terve kapóra is jött, mivel a grandiózus eseményre egy olyan építményt akartak bemutatni a szervezők, amely a francia nemzet nagyságát hivatott jelképzeni.

A pályázatot a célra 1886-ban írták ki. Erre több, mint 100 pályamunka érkezett, de végül Eiffel terve lett a befutó. Feltételként szabták meg, hogy a toronynak két éven belül el kell készülnie, így nagy kihívás elé nézett ő és a csapata.

az Eiffel-torony az 1889-es világkiállításon

Fotó: forrás: wikimedia - Paris 16

Már a kezdetekben megosztó volt a torony építése. Az emberek egy részének ugyan tetszett az ötlet, a másik szempont viszont az volt, hogy a kor meghatározó művészei és közéleti szereplői jó része ellenezte és heves tiltakozásban hangot is adott nemtetszésének. Eiffelt azonban nem tántorították el a bírálatok és a fanyalgó hangok, folytatta az építkezést.

Ez azért is volt fontos, mert ebben az időszakban több ország is próbálkozott a többszáz méter magas, reprezentatív építmények felhúzásával – sikertelenül – és Eiffel azt is bizonyítani akarta, hogy mindez lehetséges.

A szűk határidő miatt a munkások télen-nyáron dolgoztak – ami miatt egyszer sztrájkoltak is és hihetetlenül magasnak számító fizetésemelést is sikerült kiharcolniuk maguknak – és hihetetlen sebességgel, havonta 12 méterrel növekedett a torony. 1888. július 14-én elkészült a második, majd 1889. március 31-én a harmadik szintje is az építménynek.

a torony építése 1888-ban

Fotó: forrás: wikipedia - Louis-Emile Durandelle

A tízezer tonna tömegű torony tizenkétezer elemből, valamint két és félmillió szegecsből áll. Noha a kiállítás után 30 évvel le akarták bontani, azonban a frissen kiépülő távírórendszer antennáihoz kapóra jött. Az első világháború alatt innen hallgattak le ellenséges német rádióadásokat és fejtettek meg kódolt üzeneteket. A második világháborúban, amikor a német csapatok megszállták a várost, Hitler fel akarta robbantani az akkorra már ikonikusnak számító építményt, ám ettől a tervétől végül elállt. A két esemény között, 1925-ben egy Victor Lustig nevű szélhámos pedig kétszer is megpróbálta eladni ócskavasnak.

41 évig ez volt a világ legmagasabb épülete, egészen a New York-i Chrysler Building megépüléséig.

A torony a története során kutatásoknak is adott otthont, névadója is végzett itt aerodinamikai méréseket. 1964-ben műemlékké nyilvánították, napjainkban pedig rádió- és televízióantennákkal felszerelve fontos szerepe van a médiakommunikációban. Ezen felül található rajta posta, étterem, butik, sőt egy időben a Le Figaro szerkesztősége is itt működött.