Rendkívüli lelet került elő Bajorországból

Az Eichendorf településen felfedezett sír tartalmából, illetve a temetkezés módjából a szakértők arra következtetnek, hogy egy magas rangú személy földi maradványait találhatták meg.

Egyfajta korai polgármesterről lehetett szó"

- mondta el Florian Eibl német régész.

Az Exinger névre keresztelt csontvázat egy építkezési területen találták meg a település Exing nevű részében. A maradványokat egy sírban találták meg, ami különlegessé teszi, mert a régészek szerint azokban az időkben az emberek többsége nem ilyen módon temetkezett.

A sírban talált tárgyak az eltemetett személy - feltehetően egy korosabb férfi - egykori magas rangjára utalhatnak. A guggoló pózban eltemetett ember feje körül a régészek több edényt is találtak, közvetlenül az arca mellett például egy ivóserleget, amely feltehetően az elhunyt személyes használatú tárgya lehetett. A test mellé továbbá több kőkardot is eltemettek, illetve egy vadkanagyarral díszített táskát is, amely egy pengét és tűzcsiholáshoz használatos eszközöket tartalmazott. Florian Eibl elmondása szerint a vadkanagyar státuszszimbólumnak számíthatott, mert a korabeli fegyverekkel igencsak veszélyes volt a vadászat.

A csontvázon a régészek egy grafittal színezett ruhadarabot is találtak, amelynek feltehetően a temetkezési rítusban lehetett szerepe.