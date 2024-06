Emberek millióit mentheti meg egy forradalmi antibiotikum

Az Illinois-i Egyetem (Urbana-Champaign, Egyesült Államok) kutatói új antibiotikumokat fejlesztettek ki, amelyek az akut tüdőgyulladás és szepszis egérmodelljeiben visszaszorították vagy eltüntették a más gyógyszerekkel szemben ellenálló baktériumfertőzéseket, ugyanakkor a bél normális baktériumflóráját nem bántották. Egyikük, a lolamicinnek nevezett új gyógyszer kikezelte a veszedelmes kórházi kórokozó, a Clostridioides difficile által okozott másodlagos fertőzéseket is, és sejttenyészetben több mint 130 gyógyszerrezisztens baktériumtörzzsel szemben bizonyult hatékonynak. Az eredmények részleteiről a Nature legfrissebb számában olvashatunk.

Az új antibiotikum nem bántaná a bélflórát

Fotó: Science Photo Library via AFP

"Az emberek egyre inkább felismerik, hogy az antibiotikumok, amelyeket valamennyien szedünk, és amelyek leküzdik a bakteriális fertőzéseinket, sőt, sokszor az életünket is megmentik, bizonyos kedvezőtlen hatásokkal is bírnak – mondta el az Illinois-i Egyetem vegyészprofesszora, Paul Hergenrother, aki korábbi doktoranduszával, Kristen Muñozzal együtt a kutatást irányította. –

Miközben elpusztítják a kórokozókat, a jó baktériumainkat is megtizedelik. Ezért kezdtünk el az antibiotikumok egy olyan új nemzedékén gondolkodni, amelyek megölik a patogén baktériumokat, de a számunkra előnyöseket nem.”

Számos tanulmány rámutatott már arra, hogy a bél-mikrobiom antibiotikumok okozta zavarai növelik a fogékonyságot a további fertőzésekre, és nemcsak emésztőrendszeri, de vese-, máj- és egyéb problémákat is előidézhetnek.

Mi a baj az antibiotikumokkal?

„A legtöbb gyógyászatban használatos antibiotikum vagy csak a Gram-pozitív baktériumokat pusztítja el, vagy a Gram-pozitívakat és a Gram-negatívakat egyaránt” – fejtette ki Muñoz, majd elmagyarázta: a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok a sejtfalszerkezetükben térnek el egymástól. A Gram-negatívakat két védőréteg borítja, ezért nehezebb őket megölni.

Az a néhány már létező gyógyszer, amely a Gram-negatív fertőzések ellen használható, a potenciálisan hasznos Gram-negatív baktériumokkal is végez. Például a kolisztin, a kevés klinikailag engedélyezett gramnegatív-specifikus antibiotikum egyike kedvez a C. difficile megtelepedésének, amely nemcsak hasmenést, de szövődményként akár életveszélyessé súlyosbodható pszeudomembranózus (álhártyás) bélgyulladást is okozhat. A kolisztin ráadásul mérgezi a májat és a vesét, ezért – teszik hozzá a szerzők – „ezt a szert kizárólag utolsó mentsvárként vetik be a klinikumban”.