Az új kutatások szerint az összeesküvés-elméletek megosztásának erős mozgatórugója lehet az aktuálisan fennálló politikai rendszer megbontásának vágya. Egy most publikált tanulmány arra is rámutatott, hogy mindez független attól, hogy a megosztó hisz-e az általa megosztott elméletekben vagy sem. A tudósoknak még egy kifejezésük is van erre: „a káosz iránti igény".