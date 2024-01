Riasztó hír, hogy napjainkra szinte már alig maradtak cápák a mediterrán és az Európát övező vizekben. Az elmúlt harminc évben a földközi-tengeri nagy fehér cápák amúgy is ritka populációja a tengerbiológusok becslése szerint mintegy hatvan százalékkal csökkent, de ugyancsak kritikus szintre zsugorodott a Földközi-tenger egyik emblémájaként számon tartott kék cápák egyedszáma is, és általánosságban elmondható, hogy a cápák komoly veszélybe kerültek az európai tengerekben. A spanyolországi Kanári-szigeteken működő Angel Shark Project szakértői most egy különleges csoport, a mediterrán angyalcápák végveszélybe kerülése miatt húzták meg a lélekharangot.