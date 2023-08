Dubaj mindig is híres volt méreteiről és merész architektúrájáról, így cikkünkben megkíséreltük számba venni a leglátványosabb kilátóhelyeit, amelyek vagy magasságukkal, vagy egyediségükkel írták be magukat a köztudatba. Az egyik kihagyhatatlan látnivaló sokak szerint a Dubaj jelképeként is elhíresült Burj Khalifa, amely különleges formatervezésével, monumentalitásával és természetesen méreteivel emelkedik ki a világ építészetéből, és széles körű népszerűségét nagyban növeli, hogy civilként is meglehetősen közel merészkedhetünk a tetejéhez. Tehetjük ezt egy biztonságos, 360 fokos látószögű teraszról, ahonnan az egész térség madártávlatból belátható.

Fent állva teljesen átalakul a magasságról alkotott fogalmunk, ugyanis sosem ismert távlatokból gyönyörködhetünk a legek városában, ahonnan még a legnagyobb felhőkarcolók is szinte apró gyermekjátéknak tűnnek, az autókról és az járókelőkről nem is beszélve, amelyek apró hangyabolyként nyüzsögnek mintegy 400 méter magasból.A méltán híres Pálmafa-sziget látványa valóban lélegzetelállító – főként ha a naplemente alkalmából nézzük, a helyiek szerint ugyanis ilyenkor mutatja legkedvezőbb arcát: van valami egészen felemelő látvány abban, ahogy a kivételes mérnöki tervezéssel épült objektum és a csúcsán elhelyezkedő Atlantis The Palm Hotel mögött a horizonton nyugszik le a Nap.

Soha nem volt még ilyen kézzel fogható és luxusélmény felfedezni egy sivatagot, mint amikor az ember a NARA szervezésében fedezi fel a Dubaj melletti homoktengert.

Az aránylag rövid utat követően a város határában szállunk át a légkondicionált terepjárókba, amelyek néhány perc alatt a sivatag szívébe szállítanak bennünket, itt pedig egyszerre vár bennünket az autentikus és a luxus, ugyanis válogatott ételek és italok kerülnek felszolgálásra a sivatagokra oly jellemző környezetben, de emellett számos program is várja a látogatókat, mint a tevegelés, a sólyomröptetés, vagy az íjászkodás.

A program része egy valódi sivatagi lakoma is, amely során számtalan látványos, autentikus és kifejezetten a térségre szabott műsor szórakoztatja a nagyérdeműt, akik ezalatt bőséges és különleges fogásokat kóstolhatnak a szabad ég alatt.