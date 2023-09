A kétezer főt befogadni képes épület a Jangzsen csie (magyarul Külföldiek utcája) nevű élményparkban található, ahol többek között megtalálható New York vagy a riói Krisztus-szobor kicsinyített másolata is. Amikor azonban megnyílt ott az Arany fogadóterem nevű illemhely, még inkább megugrott a látogatószám. A vendégek nemcsak az eredeti rendeltetése miatt keresik fel a vécékomplexumot, de sokan szeretnének ott szelfit is készíteni. Sőt, a látványos épület esküvői fotók helyszínévé vált.

Kattintson az alábbi képre, és nézze meg a furcsa vécét kívül-belül!