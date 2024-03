Bizarr törvények, amiket érdemes figyelembe venni, ha külföldre megyünk

Minden országnak megvannak a maga törvényei, amik furcsák lehet olyanoknak, akik nem abban az országban élnek, azonban érdemes ezekre odafigyelni, mivel olyan is akad köztük, amiért akár börtönbüntetés is járhat, még akkor is ha éppen egy apróságról van szó.

Thaiföld Kissé hihetetlen, de Thaiföldön ha egy rendőr egy embernél több mint 120 kártyát talál és azt nem regisztrálták a kormányhivatalnál, akkor azért akár 10 év börtönbüntetést is kiszabhatnak.

Ezt az 1935-ös Playing Cards Act határozza meg, ugyanis az országban nagyon szigorúan büntetik a szerencsejátékot, aminek minden formája tilos. 2016-ban egy 32 emberből álló turistacsoport majdnem nagy bajba került, amikor egy bridzs party közben rajtakapták őket, végül csak a thaiföldi bridzsliga vezetőjének közbenjárása miatt úszták meg. Németország

Németországban, ha egy ember a tilos jelzés ellenére átkel egy úton, akkor azért fizetnie kell, 5 és 10 euró közötti bírság jár ezért. Ezekre a törvényekre érdemes odafigyelni.

Fotó: Shutterstock/Sergey Furtaev Olaszország

Velence tereit gyakran ellepik a galambok, és ez akkora problémát okoz, hogy a város vezetése betiltotta az állatok etetését. Az, aki ezt megszegi, akár 700 eurós, több mint 270 ezer forintos, bírságra is számíthat. Görögország Görögországban az sem mindegy, hogy az ember milyen lábbelit visel, ugyanis 2009-ben a görög hatóságok illegálissá tették a magassarkú viselését a Parthenonban és az Akropoliszban is. Ennek az volt az oka, hogy attól féltek, hogy az emlékművek megsérülhetnek. Barbados

Barbadoson tilos terepszínű ruhát viselni a civil embereknek, ugyanis a kormány attól tart, hogy összekeverik őket a katonákkal. Nem Barbados az egyetlen, ahol ez tilos, még 10 másik országban van életben ugyanilyen törvény. A büntetések országonként eltérőek, de van olyan is, ahol börtön jár érte. Illusztráció

Fotó: Shutterstock/Yaroslav Astakhov Srí Lanka Egy nyaralás során sokan készítenek szelfit, azonban, ha valaki Srí Lankán jár, akkor érdemes odafigyelnie, ugyanis az országban tilos szelfit készíteni Buddha szoborral, ezért ugyanis akár börtön is járhat. Az fényképezés azonban egészen addig nem tilos, amíg a szoborral szemben állunk.