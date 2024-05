A bokszlegenda, Tyson Fury ringlánya, Charlotte Elise Fox folyamatosan megbabonázza a rajongóit az Instagram-posztjaival. A lenyűgöző Insta-modell láttán még az is megszereti a bokszot, aki soha életében nem követte ezt a sportágat.

A hihetetlenül szexi ringlány, Charlotte Elise Fox

Fotó: Charlotte Elise Fox/Instagram

Ringlányként is, modellként is világklasszis Charlotte Elise Fox

Nem meglepő, hogy a 27 éves szépséget 230 ezren követik az Instagramon, ahol szinte naponta lepi meg a követőit újabb és újabb szexi bejegyzésekkel.

Charlotte Elise Fox egyáltalán nem szégyenlős, gyakran pózol dögös fehérneműkben, amik szinte alig takarnak valamit a tökéletes alakjából.

A rajongók képtelenek betelni a látvánnyal, folyamatosan érkeznek a hozzászólások a bejegyzésekhez:

"Elképesztő' - írta az egyik követő. Egy másik rajongó pedig így vélekedett: "Gyönyörű." A harmadik hozzászóló ezt írta: "Hihetetlenül mesésen nézek ki."

A rajongók abban reménykednek majd, hogy Charlotte-ot sokszor láthatják még a ringben, és azon kívül is.

Charlotte Elise egyébként több lábon áll, nemcsak ringlányként, de modellként is keresi a kenyerét. A közösségi modellkedés mellett gyakran keresik cégek is, elsősorban fehérneműs fotózásra. Ha megnézzük a képeit, gyorsan meg is értjük, miért ennyire keresett a fiatal nő.

Íme, Charlotte Elise Fox legdögösebb fotói: