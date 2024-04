Ezekbe a gyönyörű tengerparti városokba vonattal is eljuthatunk - mutatjuk az árakat is

Ha azonban körutazást tervez Szlovéniában, vagy az ország egy régiójának összes látványosságát szeretné felfedezni, akkor a kedvezményes Interrail bérletet érdemes igénybe venni. Felnőtt bérletek 67 €-tól, ifjúsági bérletek 58 €-tól kaphatóak.

Az oda- és visszautazáshoz a Szlovénián kívüli szakaszra nemzetközi jegy vagy az érintett országokra érvényes Interrail bérlet szükséges.

Ha pedig az olasz partok felé vennénk az irányt érdemes első körben Bécsig utaznunk, majd ott egy kényelmes fekvőkocsiba átszállhatunk és az éjszakai Nightjettel eljuthatunk Milánón keresztül egészen Genováig.

A fiatalok ingyenesen körbevonatozhatják Európát

Azok a fiatal felnőttek, akik ebben a tanévben töltik be a 18. életévüket, és szeretnék bejárni Európát, kedd déltől két hétig újra regisztrálhatnak az ingyenes, Európa 32 országába érvényes Interrail vonatbérletre. Az Európai Unió fenntartható utazás előmozdítását célzó DiscoverEU nevű programja keretében április 16. és 30. között a 2005. július 1. és 2006. június 30. között született, az unióban vagy az Erasmus+ programhoz társult nem uniós országok valamelyikében élő fiatalok ismét pályázhatnak a 35 ezer ingyenes vasúti bérlet egyikére.

A hetedik éve rendkívüli népszerűségnek örvendő kezdeményezés keretében eddig összesen már több százezer európai fiatal utazhatta be Európát Interrail vasúti bérlettel.

A tájékoztatás szerint jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet, ahol a regisztrációt követően részt kell venni egy kvízjátékban. A szerencsés pályázók idén július 1. és 2025. szeptember 30. között használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton.

Vége a fasírtos szendvicsek korának, korszerű ételek várnak a vonatokon is

Áprilistól az étkezőkocsikban új ízekkel várja vendégeit az Utasellátó. A szezonális koncepciót követve frissült az ételkínálat, egyúttal szem előtt tartották a speciális étkezési renddel élők igényeit is, ezért már számos vegetáriánus és vegán ennivaló is megtalálható az étlapon. A jelenlegi kínálat a tradicionális magyar konyha elemeit öleli fel, ezáltal is népszerűsítve a magyar gasztronómiát a nemzetközi viszonylatokon is. A székelykáposzta olyan népszerűnek mutatkozott az értékesítési adatok alapján, hogy mostantól már az állandó kínálatban is elérhető lesz.