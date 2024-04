Ha nyaralásra készül, ezeket jó, ha tudja

A szakértő szerint az egzotikus utak piacánál, a családos utazásoknál vagy a szervezett buszos belföldi utazásoknál van leginkább létjogosultsága a csoportos utazásoknak.

A szakértő szerint ma már az sem biztos, sőt sokszor tévhit, hogy az utazási irodákkal utazni sokkal drágább.

Ma már ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mennyibe kerül egy repülőjegy Londonba, akkor nehezen tudom megválaszolni. A '90-es években, amikor még elkezdtem turizmussal, utazási kommunikációval foglalkozni, és gyártottam az úti filmeket és gyakran utaztam sok helyre, akkor pontosan meg tudtam mondani, hogy 66 ezer forintba kerül Londonba egy repülőjegy. Manapság elrepülhetünk 12 ezer forintért is, és 250 ezerért is, ugyanis algoritmusok határozzák meg azt, hogy mennyiért repülünk.

Elárulta, a szálláshelyek esetében is vannak akciós árak; ha előre foglalunk, akkor néha rendkívül olcsó, ha később, akkor az is megesik, hogy aranyárban megyünk, és sokszor milliós szobaárakat látunk normál szállásoknál, pusztán technikai okokból, amelyek csak azért vannak, hogy elriasszák az utazókat – mesélte.

Fotó: Shutterstock/More Than Production

Úgy véli, kész szakma az, hogy valaki menedzseljen egy foglalási portált, vagy hogy valaki kiválassza a megfelelő utat.

Ezek miatt nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy drágább lenne utazási irodával utazni, mint egyénileg. Nagyon sok függ attól, hogy mikor akarunk utazni, hogy hova és hogyan, mert az utazáshoz vagy idő kell, vagy pénz. Ha időnk van, akkor akár fillérekből is elutazhatunk, mert a legolcsóbb repülőjegyet kiválasztjuk valami holt szezonban, lefoglaljuk a környék legolcsóbb szálláshelyét. De akár nulla forintból is lehet utazni, ott a Balaton-part, ahová le lehet menni stoppal, ott keresni egy szabadstrandot és az otthonról hozott ételt el lehet fogyasztani, majd hazamenni szintén stoppal - mondja.

"Van olyan ismerősöm, aki hajóstoppal járja a világot és teherhajókra kéredzkedik fel, mindegy, hogy azok hova mennek, csak ingyen elvigyék egy másik kontinensre, ahol meg majd keres valami munkát. Ismerek olyan családot is, akik biciklivel járják a világot és hajókkal próbálnak meg utazni- nyilván nem lehet mindenhova szárazföldi úton menni -, tehát sok-sok olyan dolog van, ami bizonyítja, hogy ha van időnk és nem vagyunk kötve, akkor fillérekből is el lehet utazni mindenhová – érvelt Kiss Róbert Richárd.

Buszos kirándulások

A szakértő szerint a busztársaságokat sem kerülték el a koronavírus miatti nehézségek.

"A busztársaságok esetében is egy komoly csapás volt a koronavírus-járvány, ugyanis sokan csak lízingelték a járművet, így akkor is kellett értük fizetni a díjakat, amikor azok bent álltak a parkolóban" – mesélte. Majd hozzátette, hogy jelenleg azonban ismét fellendült a különjáratú buszok forgalma.

Ugyanis, ha mondjuk elmegyünk Zakopanéba, látjuk azt, hogy egymást érik a magyar rendszámú buszok. Az is látjuk, hogy a Határtalanul elnevezésű középiskolai program is rengeteg fiatalt megmozgat, ahova meglehetősen nagy számmal viszik ki őket busszal külföldre. Vagy éppen olyan utazási irodák, amelyek remek buszos utazásokat szerveznek belföldre, ez pedig manapság trendivé is vált – jelentette ki. Szerinte ugyanis a magyarok nagyon szeretik a hazai gasztrofesztiválokat, és túrázni is egyre gyakrabban járnak.

Tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy befellegzett a buszos utazásoknak, sőt inkább azt, hogy reneszánszukat élik

– vallja a szakértő, aki szerint a magyarok között továbbra is népszerű külföldi úti cél Ausztria, Horvátország, Olaszország vagy éppen Görögország.