Legjobb nászutas helyek: felejtse el Párizst és Amalfit!

Sokak szemében a Kanári-szigetek olcsó és vidám úti cél, amelyek inkább családi nyaralásra alkalmasak. Gran Canariának azonban van egy másik oldala is. A Marokkó partjainál lévő spanyol szigetcsoport egyik legnépszerűbb szigetén lényegesen kevesebb turista van, mint Tenerifén, és olyan természeti csodákat kínál, amelyek ritkán láthatók Európában. Romantikus is, de rengeteg programot is kínál, akár aktív párok számára, akár lazítósaknak is.

Kezdje egy sétával a Doramas Park körül, Las Palmas fővárosának központjában. Sétáljon körbe a különféle, pálmaárnyékos ösvényeken, majd látogasson el a Museo Nestorba, ahol Néstor Martín-Fernández de la Torre híres kanári-szigeteki művész művei láthatók. Jelenleg felújítás alatt áll, júniusban nyitják meg újra.

Gran Canaria strandjairól is ismert – ezek a Kanári-szigetek legjobbjai. A 2750 méter hosszú Maspalomas Beach az egyik legnépszerűbb a szigeten, amely lenyűgöző óceánparti dűnéiről ismert.