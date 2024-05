Kiderült, ez a világ legjobb illatú városa

Nem csak tévhit, hogy akár a falvakhoz képest jóval büdösebbek a városok, ugyanis a rengeteg eldobott szemét és a csatornaszag szinte a legtöbb várost jellemzi. Nem beszélve arról, hogy sok fővárosban – köztük Budapesten is – rengeteg ember tart háziállatot, ezeknek a többsége pedig kutya. A társasházakban élő kutyákat pedig udvar, vagy kert híján rendszeresen le kell vinni sétálni, ekkor pedig megesik, vagy inkább rendszeres, hogy ahol rájön az inger az állatra, oda ürít. Legyen szó nagyobb, vagy akár kisebb dologról is. Bár a felelős gazdák felveszik az állat ürülékét, a kutya vizelettel azonban túl sokat ő sem tud kezdeni, így azok rendszeresen díszítik a házak falát, vagy éppen folynak a járdákon, elég kellemetlen élményeket és szagokat okozva ezzel az arra járóknak. A szemétszállításról nem is beszélve, ugyanis egy városban jóval több kuka várja, hogy kiürítsék, mint egy kisebb településen. Arról nem is szólva, hogy a Karácsony vezette fővárosban a közterületre kihelyezett kukákat sem tudták olyan mértékben üríteni, hogy ne azt lássuk rendszeresen, hogy szinte kifolyik a szemét a tárolókból. Azaz, rengeteg minden befolyásolja azt, hogy milyen illatokat, vagy szagokat érzünk egy településen járva.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

Azonban kiderült, hogy sok város ennél sokkal jobban tudja ezt csinálni, sőt akár néhány metropolisznak még kifejezetten jó illata is van.

A HAYPP nemrégiben készült tanulmánya rávilágított a városi élet ezen figyelmen kívül hagyott aspektusára, ahol 30 nagyvárost elemeztek Európában és azon kívül is, hogy kiderüljön, melyik a legfinomabb illatú.

A kutatók olyan tényezőket vizsgáltak, mint a

tisztaság

virágüzletek száma

pékségek száma

illatszerüzletek aránya

Ezeknek az elemzését követően végül minden város kapott egy úgynevezett „szagpontszámot”.

A tízes toplista élére kerülő város pedig a görögországi Athén lett.

Igen, most már hivatalos, a görög főváros a világ legjobb illatú városa!

Talán el tudjuk képzelni, hogy miért. A rengeteg nyüzsgő utcai piac, a friss termékek, fűszernövények és a görög finomságok illata száll a levegőben.

Athén az érzékszervek királynője ugyanis a szaglásmérőn 10-ből 8,3 pontot kapott.

A sajtos Tiropitától a ragacsos-édes Baklaváig a város megannyi péksége erőteljes illatot áraszthat magából.

Athén egyben egy virágparadicsom is, ugyanis 10 négyzetkilométerenként 31 virágbolttal és 22 parfümériával büszkélkedhet,

ami azt jelenti, hogy a finom illat a város minden szegletében ott honol. A város tisztaság iránti elkötelezettségét a Környezeti Teljesítmény Index (EPI) is tükrözi, amely 56,2 pontot kapott. Tehát ha legközelebb utazást tervez, ne a szívét kövesse, hanem az orrát.