Drew Barrymore eladja a pajtából átalakított házát

Drew Barrymore csökkenti ingatlanbirodalmát, ugyanis úgy döntött, hogy közel 8,5 millió dollárért eladja a Hamptonsban található birtokát és az azon álló házat. Az ingatlan 1920-ban épült, és akkoriban még pajtaként funkcionált, ebből varázsoltatott az A-listás színésznő egy csodaszép otthont, amit most egészen pontosan 8,45 millió dollárért tett fel az ingatlanpiacra. A birtok 1,7 hektáron fekszik Sagaponack szívében, kevesebb mint egy mérföldre az óceántól.

A most 49 éves színésznő már gyerekként került a filmiparba, azóta rengeteg nagy sikerű filmben játszott főszerepet. Ezek közé tartozik az E.T. a földönkívüli, az Eszelős szerelem, az Örökkön örökké, a Nászok ásza, A bambanő, a Charlie angyalai, az 50 első randi, a Zene és szöveg, és a Máris hiányzol. Az utóbbi időben saját talk show-ja is egyre népszerűbb.

Drew Barrymore színésznő és műsorvezető

Fotó: Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images / Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images

Barrymore 2019-ben vásárolta a most eladóvá vált hamptonsi hét hálószobás ingatlant, amely a közösségi oldalain is megjelent, 5,5 dollárt fizetett érte.

Annak ellenére, hogy lakóházzá alakították át, az egykori pajta még mindig bőven rendelkezik korabeli bájával, a magas mennyezetektől és a gerendáktól a keményfa padlóig. A 636 négyzetméteres, fényárban úszó otthon központja a nagyterem és a szomszédos reggeliző sarok és konyha, amit egy ablakkeretekből készült fal választ el a tér többi részétől. A nagyszobából üvegajtók nyílnak a teraszra.

Az ingatlanban található még egy nappali téglakandallóval, egy rózsaszínre festett étkező ferde mennyezettel és tetőablakkal, valamint egy dolgozószoba. A birtokon van egy különálló egy hálószobás vendégház nappalival és irodahelyiséggel.

Az Origo nemrég a színésznővel kapcsolatban arról írt, hogy egyszer még egy opera mosdójában is szeretkezett akkori párjával. "Mivel a női részlegre mentünk, egy asszony lebuktatott minket, a biztonsági őr pedig kizavart" - emlékezett vissza Fabrizio Moretti, a színésznő akkori élettársa.