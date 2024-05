Több száz éve áll ferdén ez a ház, most bárként működik - képek

A windsori ferde házat eredetileg 1592-ben építették az angol város piacterének szélén. 1687-ben a városi tanács elrendelte a lebontását, hogy lehetővé tegye a szomszédos városháza terjeszkedését. Az akkori tulajdonos azonban pert indított, a bíróság pedig elrendelte az épület újraépítését az eredeti helyen.

A házat sebtében felépítették, de a jelek szerint hanyagul, mert friss, zöld tölgyfát használtak az építkezéshez.

Amikor a fa kiszáradt, az épület megdőlt, de nem omlott össze. Azóta hívják a windsori ferde háznak.

A ferde háznak van egy ma már lezárt, titkos átjárója is a windsori kastélyba, amelyen keresztül állítólag II. Károly király találkozott szeretőjével, Nell Gwynnel. Az átjárót emellett arra is használták, hogy közvetlenül szállítsanak rajta keresztül termékeket a piacról a király kastélyába – írja az Amusing Planet.

Az épületben először hentesbolt működött, de az évszázadok során több célt is szolgált.

Volt itt ékszerész, sörfőzde, régiségbolt és ajándékbolt is. Az épületet tavaly eladásra kínálták, de ki is lehetett venni. Tavaly május óta egy házaspár Pip és Hamish üzemelteti The Shambles Cafe, Bar & Bottle Shops néven. Mint honlapjukon írják, több mint két évtizedet töltöttek el a vendéglátásban és az italiparban, és arról álmodoztak, hogy egyszer saját helyük lesz. A pandémia miatti lezárások alatt sok idejük lett és egy alkohollal teli fészer. Elkezdtek hát palackozott koktélokat készíteni, amelyeket kiszállítottuk őket Windsorba és országszerte.

