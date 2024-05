Pezsgőt szolgál fel és mamuszt is ad a kutyáknak egy légitársaság - videó

Kutyapezsgő, "barkaccino" (kutya kapuccsínó) és cipő is szerepel a menüben amit a luxusrepülőúton felszolgálnak a kutyáknak, ezt már igénybe is vehették a tegnap a New Yorkból Los Angelesbe induló járaton.

A jegy nem olcsó, nyolcezer dollárba, azaz csaknem hárommillió forintba kerül, de ha a kutya és gazdája együtt utaznak, akkor 6000 dollárból, kétmillió forintból megoldható az út - írta az Independent.

A légitársaság vezérigazgatója azt nyilatkozta, a járatok ötlete azután született, hogy nem tudott úgy utazni a dán dogjával, hogy az ne a raktérben legyen, és a kutyákat "családtagként" szeretné kezelni.