Ez most a világ legszebb tengerpartja

A világ legjobb tengerpartja jelenleg az aranyló homokkal és szikrázó kék vízzel "megáldott" Praia da Falésia, ami mindössze háromezer kilométernyire található Budapesttől.

Általában, amikor a legjobb tengerparti helyeket tartalmazó globális listák megjelennek, a legjobbak legjobbjaira vadászóknak Ausztráliába, Hawaiira vagy Indonéziába kell utazniuk. Idén ez nem így van, mivel

a Tripadvisor ezúttal egy európai strandot választott a világ legjobbjának.

A portugáliai Olhos de Agua-ban található Praia da Falésia hivatalosan is a legjobb, amit a Föld kínálhat.

"A Praia da Falésia drámai szikláiról, aranyszínű homokjáról és szikrázó kék vizéről ismert. Napozzon a hatalmas parton, ússzon vagy szörfözzön a hullámokban, vagy sétáljon végig a sziklák tetején lévő festői gyalogösvényen, és gyönyörködjön az elképesztően szép kilátásban. A strand kék zászlós elismerést kapott tisztaságáért, ráadásul van itt mosdó és büfé is, valamint tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető" - írja a Tripadvisor a kedves tengerparti helyről.

Praia da Falésia tengerpart

Fotó: Shutterstock/agaglowala / Shutterstock/agaglowala

A strand az Algarve régióban található, körülbelül 10 kilométernyire nyugatra Farótól, amely két és fél órás repülőútra van az Egyesült Királyságtól. Aki nagyon ügyes, az állítólag akár 30 fontos (13.550 forintos) retúrjegyet is szerezhet a városba.

Ami különösen meglepő a Praia da Falésia-ban, az az, hogy annak ellenére, hogy a világ egyik legforgalmasabb és legnépszerűbb turisztikai régiójában található, maga a strand teljesen érintetlennek tűnik. A tengerpartot az ide vezető különleges sziklaalakzatok különböztetik meg a közelében lévő többitől. "Amint elértem a Praia da Falesia-t, a tájtól elállt a lélegzetem.

Az élénk narancssárga sziklák és a látható sziklarétegek a bennem élő geográfust egy kis hátraszaltóra késztették örömömben

- írta a Mindful Ginger Nut utazási blogger. "Ami engem illet, megtaláltam a paradicsomot. Hatalmas vigyorral az arcomon sétáltam a tengerparton, miközben áhítattal bámultam a tájat. Minden egyes sarkon változtak a sziklafalak, és valami mást tartogattak számomra, amin vigyoroghattam."