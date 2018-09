Már 60 ezren rögzítettek biometrikus profilt a K&H Banknál

Magyarországon két banknak van 3 ezer milliárd forint feletti mérlegfőösszege, ezek egyike a K&H Bank. A bankcsoport 2018 első félévében 31,5 milliárd forint nettó nyereséget ért el, az eredménye pedig 27,4 milliárd forint. A hitelintézetnél komoly fejlesztés zajlik a digitalizáció terén, már 26 pénztármentes fiókja van országszerte, a napi banki ügyletek ötöde pedig már teljesen papír nélkül is intézhető.

Hadat üzent a papírnak a K&H Bank, mind a dokumentumokban, mind pedig a bankjegyek terén. Bár Magyarországon nem szokatlan, de még mindig újszerű, hogy egy bankban ne lehessen pénztárban befizetni vagy készpénzt felvenni.

A banknak jelenleg 26 ilyen, azaz teljesen pénztármentes fiókja van országszerte, ezekben az egységekben az ügyfelek csak a bankjegy-automatákat (ATM) használhatják, ha készpénzműveletet szeretnének, melyekhez a bankkártyájukkal férhetnek hozzá. A bank ATM-jei között már 209 olyan gép üzemel, amely azonnali jóváírást biztosít. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek által a gépbe befizetett bankjegy értéke azonnal jóváíródik a számlán, hétvégén és éjszaka is. Ez elsősorban a hétvégi nagy forgalom során hasznos funkció, amikor sem bankfióki befizetéssel, sem külső bankból érkező átutalással nem lehet pénzt tenni a bankszámlára - egyelőre, hiszen a 2019. július elsején induló azonnali átutalási rendszer hétvégén is üzemelni fog. Más bank is rendelkezik már ilyen gépekkel Magyarországon, de a K&H volt az első ezek hazai bevezetésében, ahogy a klasszikus borítékos befizetős ATM-eket is a K&H Bank hozta Magyarországra még 1993-ban.

A K&H elkötelezett a digitalizációban, ezt a rendre emelkedő ügyfélszámok is bizonyítják. Már 60 ezer ügyfélnek van biometrikus profilja, ami lehetővé teszi, hogy teljesen papírmentesen írhassanak alá szerződést. Az aláírt dokumentumot is elektronikusan kapják meg az ügyfelek, amelyet számítógépen, tableten, okostelefonon, vagy külső tárolókon őrizhetnek, így otthon sem szükséges kinyomtatni azokat. A K&H Bank bankszámláihoz kapcsolódó napi banki ügyletek 20 százaléka esetében van már digitális aláírásra lehetőség, ezeknél semmilyen papírt nem is kap az ügyfél.

A bank lakossági ügyfélállománya jelenleg 700 ezerre tehető, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 1,4 százalékos növekedésnek felel meg. Közülük 400 ezer ügyfélnek van rendszeres jövedelemátutalása, ami a banknál prioritást élvez, itt éves szinten 7,4 százalékos növekedés történt.

5-6 ezer K&H-s ügyfél használja aktívan az androidos mobiltelefonját fizetésre az érintéses bankkártya terminálokon, nekik már egyáltalán nem kell magukkal vinniük bankkártyát, hiszen a mobiltelefonjukkal teljesen kiválthatják azt a fizetések során, legalábbis ahol lehet érintőkártyával is fizetni.

Jól teljesített a K&H a hitelezés terén is. Éves szinten 12 százalékkal növekedett a hitelállomány, az idei első fél évben 228 milliárd forintnyi hitelt helyezett ki a bank. Közülük a fix kamatozású jelzáloghitelek igénylésének aránya az elmúlt egy évben 49 százalékról 82 százalékra ugrott, amiből arra lehet következtetni, hogy a hitelfelvevők kevéssé várnak a közeljövőben tovább csökkenő kamatszinteket, sőt kamatemelkedés is szóbajöhet. A piacon egyébként a K&H kínálja a jelzáloghitelek kamatperiódusainak legszélesebb választékát, már 3 hónaptól egészen 20 évig leköthető a hitel kamata.

A K&H Biztosító ügyfeleinek is tetszik a digitális ügyintézés: a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások, a casco és lakásbiztosítások esetében már teljesen papír nélkül szerződhetnek a K&H bankfiókokban. Ezeknél a szerződéseknél az ügyfél tableten ír alá és e-mailben kapja meg a biztosítási kötvényt. Emellett a biztosító a kárrendezési hálózatát is fejleszti: a saját hálózat elindításával ma már átlagosan 3 nappal korábban tudják elérni az ügyfeleket a legfrekventáltabb régiókban.

A biztosító is jól teljesített pénzügyileg, a nem életbiztosítási üzletág díjbevétele a biztosító történetében először érte el a 20,4 milliárd forintot. A növekedés motorját a gépjármű felelősségbiztosítás adta. 2018. első félévében a K&H Biztosító nyeresége 63 százalékkal nőtt az előző évhez képest, és elérte a 2,23 milliárd forintot.