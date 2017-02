A Guns N' Roses körül megalakulása óta folyamatosak a botrányok és a balhék: a tagok között, a hatóságokkal, más zenekarokkal, illetve bárkivel, ideértve a közönséget is. Ezek középpontjában általában Axl Rose áll, aki hétfőn lesz 55 éves. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk öt olyan esetet, amikor a legendásan nehéz természetű énekes összetűzésbe került a Guns N' Roses rajongóival.

1987 – A Bon Jovi-eset

A Gun N' Rosest nem hiába nevezték a világ legveszélyesebb bandájának, hiszen a balhék a kezdetektől elkísérték őket. Ez az 1987 decemberében, azaz mindössze két évvel a Guns N' Roses megalakulása után történt eset jól mutatja, hogy milyen könnyű felhúzni Axl Rose-t: egy chicagói hotel lobbyjában balhézott, mert egy rajongója azt mondta rá, hogy hasonlít John Bon Jovira. Axl erre ököllel válaszolt, amiből verekedés kerekedett a Rolling Stone beszámolója szerint. Ennyivel azonban nem érte be. Másnap, amikor Alice Cooper előzenekaraként játszottak, megragadta az alkalmat arra, hogy előadja a saját verzióját az esetről. Ehhez annyit tett még hozzá, hogy – kicsit finomabban fogalmazva – Bon Jovi bekaphatja. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan miért utálja ennyire a kollégáját, de azért John Bon Jovit sem kell félteni. 2006-ban azért kritizálta Axlt, mert több mint 13 éve nem jelentetett meg semmit, mégis tele van vele a média.

Axl Rose 1988-ban New Yorkban. A képre kattintva galériát nézhet meg az 55 éves énekesről Forrás: WireImage/2008 Larry Busacca/L. Busacca

1991 – A riverporti zavargás

A Rocket Queen-zavargásként is emlegetett eset 1991. július 2-án, tehát még a Use Your Illusion őszi megjelenése előtt történt. A Guns N' Roses a missouri Maryland Heightsban játszott, St. Louis közelében, a Riverport Amphitheatre nevű helyen. 90 perc után, a Rocket Queen című számuk alatt tört ki a balhé: Axl Rose belekötött egy rajongóba, aki fotózta a zenekart. Odaszólt a biztonságiaknak, hogy vegyék el tőle a gépét, de mivel az őrök nem reagáltak elég gyorsan, a saját kezébe vette a dolgot. Szabályosan fejest ugrott a közönségbe, és addig hadakozott, amíg megszerezte a fényképezőgépet. Majd visszaküzdötte magát a színpadra, de nem volt hajlandó folytatni a koncertet. Nos, köszönet a béna biztonságiaknak, én hazamegyek” – mondta, és a földhöz vágta a mikrofonját. A mikrofon olyan hangot adott ki, mintha valaki elsütött volna egy fegyvert. Slashnek kellett csillapítania a közönséget, hogy csak Axl Rose dobta el a mikrofonját. Ezzel persze korántsem sikerült lehűteni a kedélyeket, és a helyen szabályos lázadás tört ki, amelyben sokan megsérültek. Axl Rose-t zavargás kirobbantásával meg is vádolták, de egy évig nem tudták letartóztatni, mivel a Guns N' Roses külföldön folytatta turnéját. Végül a vádakat ejtették, mert a bíróság szerint nem volt közvetlen szerepe a balhé kitörésében.

Axl Rose később azt állította, hogy többször is jelezték, hogy valaki fényképezi őket, de a biztonságiak nem foglalkoztak a panasszal, ráadásul a közönség a zenekar több tagját is megdobálta üvegekkel. A Guns N' Roses végül egy roppant elegáns módját választotta a visszavágásnak: a Use Your Illusion köszönetnyilvánító üzenetei között elrejtették azt is, hogy „Baszd meg. St. Louis”.

1992 – A montreali balhé

Egy évvel később, 1992. augusztus 8-án sokkal nagyobb méretű zavargás tört ki egy Guns N' Roses-koncerten. Igaz, hogy ez csak részben írható a zenekar, illetve Axl Rose számlájára, hiszen a Metallicával közös fellépésük után tört ki a balhé. A kanadaiakat felhúzta, hogy mindkét zenekar rövidített koncertet adott, bár a Metallicának erre jó oka volt: James Hetfield másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a színpadon használt pirotechnikai eszközöktől. A Guns N' Roses talán még megmenthette volna az estét, viszont ennek éppen az ellenkezője történt. A közönségnek több mint két órát kellett várnia arra, hogy elkezdődjön a koncertjük, ráadásul kilenc dal után hangosítási problémákra és Axl Rose torokfájására hivatkozva úgy döntöttek, hogy befejezik az egészet. Az 53 ezres tömegből 2 ezer rajongó annyira feldühödött, hogy 400 ezer dolláros kárt okoztak a koncertnek helyet adó olimpiai stadionban, majd az utcára kitódulva ablakokat törtek be, gyújtogattak és autókat borogattak fel. A megfékezésükhöz több száz rendőr kellett.

Axl Rose az 1992-es MTV Video Music Awards gáláján Forrás: FilmMagic/This content is subject to copyright./Jeff Kravitz

Az eset nem sokkal az után történt, hogy Axl Rose-t letartóztatták a riverporti zavargás miatt. Slash beszélt is a Montreal Gazette-nek a zenekart övező problémákról, de megígérte, hogy a koncerten semmi baj nem fog történni. Ez, mint láttuk, nem teljesült, a Guns N' Rosest pedig egy életre kitiltották az olimpiai stadionból.

1993 – a titkos Manson-feldolgozás

1993-ban jelent meg a Guns N' Roses utolsó olyan albuma, amelyen Slash is közreműködött. A The Spaghetti Incident? feldolgozásokat tartalmazott, és volt rajta egy, a szakma előtte titokban tartott felvétel is, amelyet Axl Rose csak a rajongóknak szánt. Ez volt a Look at Your Game, Girl, amely eredetileg egy Charles Manson-dal. Nem ez volt az első eset, hogy Axl Rose kimutatta furcsa vonzalmát a gyilkosságra való felbujtásért börtönben ülő kommunavezető iránt: a Use Your Illusion turnén a Mansont ábrázolója pólója keltett kisebb botrányt. A Look at Your Game, Girl szerepeltetését viszont nem úszta meg ennyivel, rengetegen tiltakoztak a feldolgozás ellen. Később azt állította, hogy azt hitte, a Beach Boysból Dennis Wilson írta a dalt. Felmerült, hogy az album újabb kiadásairól eltávolítják a dalt, de aztán a Manson-feldolgozásból befolyt összegeket Axl jótékony célra ajánlotta, és azóta is szerepel a lemezen.

2012 – le a Slash-pólókkal

A kilencvenes évek második fele és a kétezres évek nagy része az Axl és Slash közötti háborúskodás jegyében telt a Guns N' Roses történetét tekintve. Az új, azaz az eredeti tagok közül csak Axl Rose-t felvonultató Guns N' Roses igyekezett minden módon elhatárolni magát a korábbi felállástól. Ez olykor egészen extrém módon nyilvánult meg, például mikor Axl Rose megtiltotta, hogy bárkit beengedjenek a londoni O2 arénában tartott koncertjükre Slash-t ábrázoló pólóban. Az NME magazinban olvasható esetre úgy derült fény, hogy egy fiatal férfi félmeztelenül vett részt a koncerten, és elmondta, hogy a bejáratnál vetették le vele a pólóját. A biztonságiak azt állították, hogy a menedzsment kérése volt, hogy senkit ne engedjenek be a koncertre Slash-pólóban. Ha a rajongók a felszólítás ellenére sem voltak hajlandóak levenni a pólókat, akkor el kell küldeniük őket a helyszínről.

Két évtized után Duff McKagan, Axl Rose és Slash újra együtt zenél 2016-ban a Coachella fesztiválon Forrás: Getty Images for Coachella/2016 Kevin Mazur/Kevin Mazur

Ez a módszer valószínűleg nem működött mindig, mert Axlnek egyszer a színpadról, éneklés közben kellett leszólnia a biztonságiaknak, hogy tüntessenek el egy Slash-pólót viselő rajongót a koncertről, az inkriminált ruhadarabot pedig elvette, és látványosan elhajította.

+1: 2006 – Budapest

Ráadásként álljon itt egy magyar balhé is. 2006-ban, tehát tíz évvel Slash távozása után Budapesten játszott a Guns N' Roses, vagyis ami megmaradt belőle. Valószínűleg senkit nem ért meglepetésként, hogy a zenekar késéssel kezdett hozzá a koncerthez, Axl Rose viszont most különösen nehezen akart színpadra állni. A szervezők bemondták, hogy műszaki okok miatt csúszás van, de utána még több mint egy órába telt, mire megjelent Axl és csapata. Az énekes ugyanis körülbelül akkor landolt Budapesten, amikor színpadra kellett volna állnia. Az előzenekarukként fellépő Sex Action beszámolója szerint (amit mindenkinek ajánlunk, akit érdekelnek Axl extravagáns turnézási szokásai) az ő koncertjüket is azért csúsztatták, hogy ne tűnjön fel a közönségnek a Guns N' Roses késése. Axl Rose viszont a megérkezése után ápolást kért, ahelyett hogy színpadra állt volna. Többen megunták a várakozást, és elindultak hazafelé visszakövetelve a jegyük árát. Végül háromnegyed 12-kor mégis elkezdődött a koncert, és az énekes még elnézést is kért a késésért.

Ennek magyarázata egyébként az volt, hogy Axlnek hátfájdalmai voltak, és ezért rendelt masszőröket és csontkovácsot, illetve fájdalomcsillapító injekciót is kapott. Akárhogy is, talán érdemes felidézni, hogy mit válaszolt még 1992-ben a Rolling Stone-nak, amikor arról kérdezték, hogy miért kezdenek mindig késve. „A belső órámat követem, és jobban tudok szerepelni késő este. ... Az a másfél vagy kétórás periódus, amíg késésben vagyok a színpadról, földi pokol, és azt kívánom, bárcsak lenne rá mód, hogy kimenjek” – mondta, hozzátéve, hogy egyébként mindenhonnan késik.

Az interjúban Axl Rose a saját megítéléséről is beszélt: Tudom, hogy ez ilyen szeretet-utálat dolog.”

Ez valószínűleg azóta sem változott.