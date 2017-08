Csoknyai László ötödik lett a cselgáncs világbajnokságon

A csütörtöki versenynap délelőttjén két férfi dzsudokánk volt érdekelt a küzdelmekben a budapesti cselgáncs világbajnokságon. Az egyaránt 81 kilogrammban induló Csoknyai László és Ungvári Attila. Előbbi a legjobb nyolc közé verekedte magát, ahonnan a vigaszágra került és egészen a bronzmeccsig jutott, míg Ungvári a legjobb 16 között esett ki.

Csoknyai László már a délelőtt folyamán is remekül küzdött. Sorrendben búcsúztatta az argentin Emmanuel Lucentit, a Costa Rica-i David Guillen Vargast, majd a cseh Ivan Petrt is.

A negyeddöntőben a német Alexander Wieczerzak volt Csoknyai ellenfele, ahol az utolsó pillanatokban sajnos nem figyelt a magyar versenyző, kikapott, így a vigaszágra került.

A délutáni programban, a vigaszágon a 29 éves Csoknyai első ellenfele az üzbég Davlat Bobonov volt. A mindössze 20 éves, junior Ázsia-bajnok egy fejjel magasabb Csoknyainál, így nagyon kellemetlen ellenfél volt.

Előbb Csoknyait, majd az üzbéget is intették. Miután nem volt értékelhető akció, jöhetett a ráadás. Csoknyai remekül terelte az üzbég nagyembert, aki teljesen elkészült az erejével. Az ázsiai szinte alig állt a lábán, a magyar publikum már könyörgött az intésért, ami a mérkőzés végét jelentette volna, de az csak nem akart érkezni.

Csoknyai összekapta minden erejét és az aranypontért egy vazaarit érően felborította az üzbéget, hatalmas örömet okozva a hazai szurkolóknak.

A budapesti cselgáncs világbajnokságon Csoknyai László volt az első magyar, aki éremért küzdhetett.

A bronzért az idei Ázsia-játékokn ezüstérmes iráni Saeid Mollaei került Csoknyai útjába. A mérkőzés sajnos nem tartott sokáig. Csoknyai szinte azonnal támadott, de az iráni megkontrázta a magyar versenyző akcióját és feldöntötte, ipponnal ért véget a mérkőzés.

Csoknyai László így az ötödik helyen végzett.

A magyar dzsúdós a mérkőzés után elmondta, nagyon szeretett volna érmet szerezni saját maga és a közönség miatt is. Reméli, ez a mai teljesítmény meghozza az áttörést, és innentől minden nap lesz magyar a délutáni programban is, ugyanakkor a saját pályafutásában is változást hozhat ez, hiszen korábban nagy világversenyen még nem jutott soha a legjobb nyolc közé.

Ami a bronzmeccset illeti, elmondása szerint is várnia kellett volna az akciózással, hiszen erőnlétben jobb, mint iráni ellenfele, akit korábban kétszer is legyőzött már. Mint mondta - sajnos a legrosszabbkor - de a sors visszaadott valamit az iráni versenyzőnek.

A súlycsoportban a döntőt a két magyart búcsúztató vívta. A német Alexander Wieczerzak és az olasz Matteo Marconcini mérkőzése után a német örülhetett.

A súlycsoport és a csütörtöki versenynap másik magyarja, Ungvári Attila a legjobb 16 között búcsúzott.