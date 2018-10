Négy óra alatt vált hőssé a fogát csikorgató, szenvedő Piros Zsombor

A csehek elleni Davis-kupa-találkozó magyar hőse, Piros Zsombor, miután legyőzte Jiri Veselyt, másnap úgy ébredt, hogy a cipőfűzőjét sem tudta bekötni, csillagokat látott a fájdalomtól. Igaz, azt tudja magáról, hogy alacsonyan van a fájdalomküszöbe és nagyon tud szenvedni. Tudatosan soha nem színészkedne a pályán,és szeretne 2019 januárjában ott lenni Melbourne-ben, az Australian Open selejtezőjében. Az Origónak adott interjújában arról is beszélt, milyen 18 évesen hősként pályára lépni.





Mennyire változott meg az élete a csehek elleni Davis-kupa-mérkőzés óta? Másképp fogadták a klubjában, itt az MTK-n, amikor először lejött edzeni?



Nagyon szépen fogadtak, gratuláltak és azt mondták, hogy nagyon büszkék rám, ami sokat jelent nekem, mert hat éve edzek itt. Ez az egész csak motivál, hogy folytassam a kemény munkát.



Amikor megtudta, hogy pályára léphet a csehek ellen, akkor mi volt a fejében? Örült a lehetőségnek, vagy egyre kevesebbet aludt, annyira izgult?

Először nem igazán hittem el, hogy Valkusz Máté és én fogunk játszani. Elég irreálisnak tűnt az egész, hogy a nagyágyúk helyett a kiságyúk kapnak lehetőséget. Kicsit izgultam, főleg, amikor közeledett a péntek.

Csütörtök este már az alvás sem ment úgy, mint a korábbi napokon. Elég nagy versenydrukkal mentem fel a pályára, nem igazán sikerült kizárni a gondolataimból, hogy mi is történik. Az első 3-4 gémben ez rá is nyomta a bélyegét a játékomra, de aztán megnyugodtam és kezdtem jobban játszani. Örülök, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget a sorstól, mert valószínűleg ez volt az utolsó olyan Davis-kupa, amikor három nyert szettes meccseket játszottunk. Nagyon örülök, hogy ezt ki tudtam használni. Megvalósult az álmom, hogy egy ötszettes meccset játsszak. Ez volt a legfőbb vágyam. Az, hogy nyertem, csak a hab volt a tortán.



Biztos sok tanulsága van annak a három napnak. Mi az, amiről már most úgy gondolja, hogy sokat segíthet a fejlődésében, a pályafutása további részében?

Az energiamenedzselés egy nagyon fontos tényező, és ebben sok tapasztalatot gyűjtöttem.

Például, amikor az ellenfél szervál és 30:0-ja van a saját adogatásánál, akkor nem fogok megdögleni azért a pontért. Vesely ellen ezt nagyon sokszor alkalmaztam, ami sokat segített, hogy bírjam ezt a maratoni találkozót. A leghosszabb mérkőzésem háromórás volt, ez meg majdnem 4 és fél óráig eltartott. Ez talán a legfontosabb, és az első szervának az adagolása. Észre kell venni, hogy 3-4 szervából nem ütsz be semmit, akkor nem kell tovább próbálkozni bután, mert az ellenfélnek lesz hatalmas előny az. Az is fontos tanulság, hogy ha adódik egy lehetőség labdamenet közben, akkor nem szabad cicózni, be kell vágni és menni utána a hálóhoz. Ezekben próbálok fejlődni, de a csehek ellen elég jól sikerült, remélem, a következő versenyekre tudom vinni tovább.



Mikor érezte azt, hogy hoppá, itt lehet esélyem nyerni, mert játékban nem is vagyunk olyan messze egymástól, mint a ranglista alapján bárki gondolhatná?

Jó kérdés. Elég kilátástalannak éreztem az egész meccset az első szett elvesztése után, ő elég magabiztosnak tűnt. Tisztában voltam azzal, hogy ez egy hosszú utazás, nem 1-2 órás meccs lesz. A 2. szett megnyerése után még nem éreztem, de a 3. elején felvillant a remény, hogy akár 4 szettben is megverhetem, mert lélektani fölényben vagyok. Aztán egyszer sem jött elő egészen a meccslabdáig, mert André Agassi mondatára gondoltam, hogy akkor szabad csak a győzelemre gondolni, amikor te szerválsz és meccslabdád van. Akkor gondoltam arra, hogy most befejezhetem ezt a heroikus küzdelmet. Szerencsére nem inogtam meg, ásszal fejeztem be. Senkinek nem mondtam még, hogy nem ásszal akartam befejezni. Egy kick szervát akartam ütni a fonákjára, ami kicsit erősebbre sikeredett a kelleténél, kicsit lecsúszott és a vonal szélén megcsúszott, így lett ász.

Elsőre nem is estem össze, csak amikor biztos lettem benne Vesely reakciójából és a bíró ítéletéből, akkor zuhantam össze. Nagyon örültem, de még akkor sem fogtam fel igazán. Hatalmas érzés volt, hogy Magyarország 1:0-ra vezet az én jóvoltomból.



A focihoz hasonlóan a teniszben is vannak játékosok, akik közismerten jó színészek, képesek eljátszani, hogy végük van, nem bírják tovább. Piros Zsombor jó színész, aki, ha kell, beveti ezt a fegyvert is, vagy nincs szó erről? Vesely ellen legalább háromszor hihette azt mindenki, hogy a fiatal magyar fiú elkészült az erejével, innen már nincs visszaút.

Direkt még sose csináltam ilyet. Nekem a fájdalomküszöböm nagyon alacsony. Amikor a bokámmal is volt egy kis sérülés, már picit fájt, azt is nagyon lehetett rajtam látni.



Nagyon tud szenvedni?

Igen, sajnos.

Kiskoromban, de még pár éve is a fogorvosnál volt pár incidens. A fogorvos csak nézett, hogy ennek még nem kellene fájni, én meg már fetrengtem és sikítoztam. Ez abból szempontból jó, hogy nem lehet hatalmas sérülésem, mert úgy működik, mint egy önvédelmi rendszer. Ha egy kicsit fáj, akkor nagyon óvatos leszek, vagy akár fel is adom a meccset. De Vesely ellen izomgörcstől szenvedtem, négy különböző helyen is előjött. Az utolsó már annyira intenzív volt, hogy egyszerűen nem tudtam magamban tartani, muszáj volt arcokat vágnom, kicsit szenvednem, mert másképp ezt nem bírom. Próbáltam minél többet nyújtani, ami elég hülyén nézett ki, de célravezető volt, mert segített.



Hány olyan holtpont volt, amikor azt érezte, hogy na, innen már nincs visszaút?

Egyből az elején, amikor 2:1-re vezettem, majd onnan elhúzott 5:2-re. Akkor arra gondoltam, ha ezt ilyen könnyen megcsinálta, akkor miért ne csinálná meg még háromszor. Ha nem is az összes hitemet, de valamennyit elvesztettem ott, mert az járt a fejemben, hogy meg kellett volna nyerni az első szettet, csak akkor lett volna esély. Ezenkívül még 2-3 ilyen helyzet volt. Például az ötödik szettben, amikor 4:1, 30:0-ra vezetett.

Ott kinéztem apukámra elég tanácstalanul. Azt a tekintetet már látta elég sokszor, és valószínűleg akkor ő is elvesztette a hitét. De szerencsére össze tudtam szorítani a fogamat, sőt, csikorgattam. Akkor minden egyes ütés, minden egyes pont megnyerése extra teljesítmény volt tőlem, mert tényleg a szakadék szélén álltam.



De honnan jött az erő? Élt már meg ilyet?

Soha. Éreztem már komoly fáradtságot, miközben szurkoltak nekem, és aztán nem sikerült. De most ott álltak jobbnál jobb teniszezők, barátok a boxban, és tapsoltak nekem, ütötték a pályát szegélyező táblát, ordítottak, a közönség állva tapsolt pár pont után.

Az volt a legmélyebb erő, amikor a családomra néztem ki, és tőlük kaptam a biztatást, az erőt. Arra gondoltam, hogy ez lehet életem legnagyobb győzelme, akár fél óra múlva sikerülhet, csak meg kell szenvedni minden másodpercben a túlélésért. Nem néztem az eredményjelzőre, mindegy, hogy mi az állás, csak az adott pontra figyeljek. Ezek így összeadódva segítettek a mérkőzés megnyerésében.



A gémek közötti pihenőkben miket tolt magába különböző tubusokból? Mert kicsit olyan volt, mint a klasszikus Popeye-rajzfilmekben, amikor a főhős egy doboz spenóttól mindig új erőre kapott.

Kevés dolog volt, amit nem szedtem be a táplálékkiegészítő kollekciómból. Ezek energiazselék, energiaszeletek, görcsgátló tabletták és izotóniás ital. Nagyon sokat segítettek, de volt olyan szakasza a meccsnek, amikor azt mondtam, hogy úgyis görcsölök, akkor meg minek egyek ilyeneket. Szerintem a legfontosabb a folyadékpótlás. Már a meccs előtt kettő nappal elkezdek többet inni a szokásosnál. Ez javít a közérzeten és kitolja a fáradtságot.



Ehhez képest a pénteki ötszettes csata után, szombat délelőtt azt mondta nekem, hogy ilyen fáradtságot még életében nem érzett. Hogyan sikerült vasárnapig mégis regenerálódnia?

Ez pontosan így volt, alig tudtam kikelni az ágyból.

A cipőfűzőm bekötése is komoly kihívást jelentett. A bal hajlítom az izomláztól nagyon durva volt, csillagokat láttam, majdnem megkértem Valkusz Máté barátomat, hogy segítsen, mert tényleg nem tudtam bekötni. Vettem 2-3 jégfürdőt, próbáltam különböző regenerációs port bekeverni magamnak, megittam abból kettőt, meg pótoltam a magnéziumot meg a kalciumot. Szinte egész nap nyújtottam, még a páros meccs közben is, ahogy ott ültem. Kocogtam egy órát és ütöttem fél órát laza, levezető jelleggel. Vasárnap is nagyon fáradtan keltem, de lényegesen jobb volt az állapotom, mint szombat reggel, de sokat tettem ennek érdekében.



2017-ben Fucsovics Márton nyert olyan meccseket az oroszok ellen, hogy szinte nemzeti hős lett, most Piros Zsombor produkált valami hasonlót. Drámai, fordulatos csatában a legkisebb királyfi legyőzte a rettegett ellenfél legjobbját. Érzékelt ebből valamit?

Döntő szett 5:5-nél bemondták, hogy gyerünk Duracell, akkor nem volt erőm mosolyogni, de utólag vicces volt. Láttam magam a Davis-kupa hivatalos oldalán, és hősnek neveztek, máshol azt írták, hogy új csillag született. Ezeknek örülni kell, azért vannak, mert letettem valamit az asztalra. Ugyanakkor viszont nem szabad elkényelmesedni, figyelmen kívül kell hagyni ezeket a dolgokat. Nehéz pillanatokban lehet, hogy kell arra gondolni, hogy én már csináltam ilyet az életemben, büszke lehetek magamra, de folytatni kell még keményebben a melót, mert ez csak egy állomás volt.

Nem kell attól tartanunk, hogy Piros Zsombor esetleg elszáll magától, és nem jár két lábbal a földön?

Nem, ettől nem kell tartani. Két lábbal leszek a földön életem végéig. Nem szabad soha elszállni, mert az különböző problémákhoz vezethet.



Picit beszéljünk azért arról, hogy Fucsovics Márton kiesése a csapatból, ez az egész ügy hogyan érintette? Próbált nem foglalkozni vele és csak arra koncentrálni, hogy kapok egy lehetőséget így, amivel élnem kell?

Amikor először megtudtam, hogy van esélyünk játszani, akkor aggódtam a fiúkért. Balázs Attiláért a sérülése miatt, hogy már két hónapja bajlódik ezzel, és mi lesz vele. Egy versenyről hazafelé, a kocsiban olvastam Fucsovics Marci bejegyzését.

Kétszer kellett elolvasnom, mert kicsit meglepett. Szerintem ez az ő dolga, játszott már nagyon sok Davis-kupát, szerintem dönthet így, és tiszteletben kell tartani a játékos döntését. Hiányzott a csapatból, mert ő a legeslegjobb magyar teniszező, de nem az én dolgom volt ezzel foglalkozni. Természetesen egy sportoló jobban örül, ha úgy jut lehetőséghez, hogy magának harcolta ki az eredményeivel, a teljesítményével, de ezen a viszonylag tét nélküli találkozón végül Valkusz Máté és én is jól jöttünk ki ebből az egészből, ha a saját érdekeinket nézzük.



2019 februárjáig nem lesz újabb Davis-kupa-mérkőzés. Ha az idei eredményeit nézzük, akkor sok pozitívumot találunk: ötször sikerült a selejtezőből főtáblára kerülni Challengeren, és összesen 50 egyéni meccséből 33-at megnyert. Sajnos a Challenger-selejtezőket gyakran nem díjazzák ranglistaponttal, ezért jelenleg a 418. a világranglistán. Hogyan érzi, ez a Davis-kupa adhat egy olyan lökést, ami a szezon hátralévő részében az eredményekben is meglátszik majd?

Igen, mindenféleképpen. Amikor vége lett a Rosol elleni meccsemnek, már másnap úgy keltem, hogy tele volt pozitív gondolatokkal az agyam. Hatalmas önbizalmam van most, azt érzem, hogy a következő versenyek nagyon jól fognak sikerülni. Nagyon fegyelmezetten és okosan fogok teniszezni.

Mi a közeljövő legfontosabb célja?

Hosszú túrára megyünk Valkusz Mátéval. Előbb Amerikába, Mexikóba, majd Indiába és Kínába, keménypályán játszunk négy Challengert. Az idei szezont szeretném a 250. hely környékén zárni.



Esetleg azért, hogy az Australian Openen elindulhasson a selejtezőben?

Igen, az a nagy cél, mert ez lenne a harmadik év, hogy ott lehetnék az Australian Openen.