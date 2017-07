Gólt sem tudtak rúgni a vesztesek

A selejtező első fordulójának négy mérkőzésével megkezdődött a Bajnokok Ligája 2017-18-as szezonja. Nem született meglepetés.

A négy találkozó közül az örmény és a grúz bajnok találkozója lett a leginkább egyoldalú. Előbbi, a rutinos selejtezőszereplőnek számító Qarabag öt gólt rámolt be a Samtrediának, amelyekre egyetlen válasz sem érkezett.

Ugyancsak kapott gól nélkül nyert az osztrák bajnok Salzburg, amelyik idegenben csapta agyon a máltai Hibernianst.

Született még két 2-0 is: ilyen arányban nyert a horvát Rijeka és a szerb Partizan is a walesi The New Saints, illetv a montenegrói Buducsnoszt ellen.

Bajnokok Ligája selejtező, 1. forduló, első mérkőzések:

Qarabag (örmény)–Samtredia (grúz) 5-0 (3-0)

Hibernians (máltai)–Salzburg (osztrák) 0-3 (0-2)

Rijeka (horvát)–TNS (walesi) 2-0 (1-0)

Partizan (szerb)–Buducsnoszt (montenegrói) 2-0 (0-0)