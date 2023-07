Amikor kis srác korunkban elvettük a szomszéd kislány Barbie babáját, hogy megnézzük Mattel mit is fröccsöntött a ruhácska alá nem is sejtettük hatéves fejjel, hogy Barbie egyszer csak antiszemita lesz. Mi csak anyai nyaklevest kaptunk a Barbie sztriptízért és faterjaink kajánul összevigyorogtak, hogy igazi kis pasik vagyunk.

Most viszont a német köztévé az MDR „tényfeltárta" a szörnyű igazságot. A szőke haj és a szende kék szemek csak álca, sőt, igazából ez az ördögi terv lényege: a Barbie filmekben a szőke, kék szemű (azaz árja) kislány a pozitív hős a negatív pedig szemita vonásokat kapott véli az MDR ifjúsági rádiója a „Sputnyik" (csodálom, hogy még nem lett Apollo Gemini vagy csak Kijiv).

A „Szputnyik" leginkább a Matel cég mesefilmjeit veszi célba és TikTok videójukban azt nyilatkozták, hogy a Barbie mesék zsidógyűlöletet szítanak (szó szerint idézve).

Húúúú ez elég erős, ugye szegény Barbie-t már megvádolták azzal, hogy vásárlási függőséget okoz azoknak, akik kislánykorukban vele játszottak és megkaptak minden kiegészítőt. Több pszichológus szerint ez volt a leggyorsabb út, hogy „shopaholic" legyen egy ifjú hölgyből.

Az antiszemita vád azért már megüti a téboly küszöbét.

A „Barbie a Hattyúk Tavában" című mesében a negatív hőst Vörösszakálnak, németül Rothbartnak hívják és az MDR üdvöskéje szerint ez egy zsidó név. Na, ma is tanultunk valamit gyerekek. Blackbeard (Feketeszakáll) is csak azért lett kalóz mert kidobták a jesivából rossz magaviselet miatt, teljesen logikus és Rőtszakállú Frigyesről meg már ne is beszéljünk mert csak baj lesz belőle.

Pjotr Iljics Csajkovszkij balettjében Rotbartnak hívják, nyilván az amerikai gyártó „tiédzsel" angolosította a nevet. Rothbart hataloméhes és fekete-mágiát használ és ez tipikusan antiszemita megközelítés véli a szöszi a TikTokon. Sőt az őrület expressz még tovább robog vele: az a képessége, hogy egy madárrá is át tud változni igazából azt sugallja, hogy nem is igazi ember.

Tyűha... van itt gond, de rendesen.

Nekem spontán a Navaho őslakosok alakváltója a „Skinwalker" ugrott be, de nem is merek erre gondolni, mert a Navaho törzs is biztos antiszemitákból áll, jobb ha el is határolódunk tőlük „uff én elhatárolódtam rézbőrű testvéreim" (remélem ez még politikailag elég korrekt).

Rothbart méretes orra a woke-tündér szerint a náci propagandában látható zsidó ábrázolásokra hasonlít, persze minden boszorkány és troll a rajzfilmekben csak erősíti az antiszemitizmust. Komolyan mondom, nekem is sok hülyeség átfut az agyamon, de ez azért dobogós.

A Barbie baba, valahogy mindig a szépséget, a csajosságot testesítette meg és kislányok generációi imádták. Már régóta van afroamerikai Barbie és Ken után a woke hullám behozta a transz Barbie-t, a dagi Barbie-t, a mozgássérült Barbie-t és volt egy Klaus Barbie is (na jó az egy más kategória) és most itt van antiszemita Barbie.

Ez most komoly?

Eddig a kislányok kunyizták a szülőknél, hogy „anyuanyuanyu vegyél nekem raszta Barbie-t", most meg „anyu vegyél nekem antiszemita Barbie-t lécci". A TikTok videó sokaknál kiverte a biztosítékot, ez látszik a kommentekből: de jó, hogy nincs jobb dolgotok, problémát keresni ott is ahol nincs, soha többet nem fizetek tv-díjat, persze, mindent is bele lehet magyarázni, köszi, hogy tönkretettétek a gyermekkorom,...

Ennyi hülyeség után most megkérem whisky Barbie-t, hogy töltsön nekem egy duplát, úgy könnyebb a PC-t és a woke-ot elviselni.