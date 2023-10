A helyzet a libanoni-izraeli határon napok óta egyre kiélezettebb. A szerdai tűzharcban öt Hezbollah tag vesztette életét és két izraeli katona sérült meg. Libanon fővárosában Bejrutban nagyjából egy 150 fős tömeg támadta meg az USA nagykövetségét. Molotov-koktélokat dobtak az épületre majd kőzáport zúdítottak a kiérkező rohamrendőrökre. Az éjszaka folyamán csak vízágyúkkal és könnygázzal tudták megfékezni a tomboló fiatalokat. Aggodalomra ad okot, hogy Szaúdi Arábia utasította állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Libanont. A királyság bezárta nagykövetségét is. Nem kizárt, hogy a szaúdi hírszerzésnek tudomása van egy nagyobb katonai akcióról a Hezbollah részéről Izrael ellen. Boris Pistorius, német védelmi miniszter Libanonba repült, hogy meglátogassa a német békefenntartókat Dél-Libanonban és képet kapjon az ott kialakult helzyetről.

Hiába mutatta be az izraeli hadsereg a bizonyítékokat, hogy a rakétát a Gázai-övezet területéről lőtték ki és a kórház felett a rakétában egy kisebb robbanás keletkezik, majd lezuhan ezt a radikálisok hazugságnak és manipulációnak nevezik. Az esetről videót is bemutattak, valamint az Iszlám Dzsihád és a Hamasz közt folytatott rádiózás is azt bizonyítja, hogy a fegyvert a palesztinok és nem Izrael lőtte ki. A drónfelvételeken sem látható a tipikus kráter, amelyeket az izraeli fegyverek okoznak, hanem egy robbanás és tűz jelei. Egyes katonai szakértők azt sem tartják kizártnak, hogy a rakétát az „Iron-Dome" vagy a „Patriot" elhárító egysége semmisítette meg a kórház felett és ezért zuhant le, de a hajtómű meghibásodása sem kizárt. A palesztinok 471 halottról beszélnek, azt a számot már több nyugati hírügynökség is átvette.

Az arab országokban és Iránban továbbra is Izraelt hibáztatják a kialakult helyzetért és több államban Amerika ellenes tüntetések is kirobbantak.

A törökországi Adanában is polgárháborús helyzet alakult ki az amerikai konzulátus előtt. A képviselet csütörtökön ki sem nyitott. Bagdadban is tízezrek tüntettek Amerika ellen, a jordániai Ammanban pedig ismét az izraeli nagykövetségre akartak benyomulni tüntetők. Mivel Jordánia lakosságának jó egyharmada palesztin menekült a hatóságok egyre nehezebben tudják kezelni a helyzetet. Az arab TV csatornák folyamatosan ismétlik a kórházban történt robbanás képeit és ezzel csak szítják a feszültséget az iszlám világban. Iránban Ebrahim Raiszi beszédében azt mondta, hogy minden csepp kiontott palesztin vér közelebb viszi a cionista rezsimet (Izraelt) a pusztuláshoz.

Az arab kormányok továbbra is mérsékeltek és nem akarnak belekeveredni egy háborúba. Abdallah jordán király ma Kairóba látogatott, hogy asz-Sziszi elnökkel tárgyaljon a kialakult helyzetről. Rishi Sunak brit miniszterelnök pedig Izraelbe repült, hogy Joe Biden és Olaf Scholz után tárgyaljon Benjamin Netanjahuval. A nyugati politikusok megpróbálják diplomáciai úton rendezni a helyzetet és egy tűzszünetet kieszközölni, ám kétséges, hogy Izrael ebbe beleegyezik.

Ciszjordániában viszont Mahmud Abbasz palesztin elnök egyre kevésbé tudja kezelni a helyzetet. Az éjjel erőszakos tüntetések robbantak ki, amelybe az izraeli hadsereg is beavatkozott és két palesztin fiatalt agyonlőttek. A Gázai-övezetet folyamatosan támadja az izraeli hadsereg és a légierő. Szinte egész Gáza-város egy romhalmaz. A harcok miatt az gázai-egyiptomi határon veszteglő konvoj nem tud élelmiszert és orvosi eszközöket bejuttatni a háborús övezetbe.

Az izraeli TV egyre több felvételt mutat be a Hamasz támadásáról. Halott terroristák testkamerájának a felvételeit is sugározták. Láthatóan a merénylők nagyon céltudatosan mozogtak, nyilvánvalóan ismerték a terepet pl., a kibucok alaprajzát. Ez is azt bizonyítja, hogy egy nagyon jól előkészített rajtaütés volt.