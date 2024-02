Ezért is lenne fontos a jó időben kirándulni

A tavaszias időben virágzó fák Debrecenben. A héten az ország számos területén a 20 fokot is elérte a hőmérséklet

Fotó: Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

Egy másik kutatás szerint (Buxton et al., 2021) a természet hangjai szintén mérhető pozitív változást okoznak a pszichés állapot terén: az olyan hangok, mint az eső, a vízcsobogás, az állatok hangjai, a madárcsicsergés nemcsak általánosan javítják a hangulatot, de a kognitív képességekre és pozitív hatással vannak és még a stresszt és a fájdalomérzetet is képesek csökkenteni. A természet hangjait éppen ezért is alkalmazzák különböző relaxációs gyakorlatok során, de egy bezárt teremben, sötétített szobában, magnóról hallgatott madárcsicsergés helyett méginkább eredményesebb, ha kilépünk az ajtón és a valódi természetben hallgatjuk ezt.

A munkavégzésre is pozitív hatással van a természethez való kapcsolódás: Rachel Kaplan már egy ’93-as kutatásában is arra az eredményre jutott, hogy azok a munkavállalók, akik dolgozószobájának ablaka fákra vagy valamilyen zöldebb területre néz, elégedettebbek, jobb az egészségügyi állapotuk és a munkájukat nemcsak jobban szeretik, de hatékonyabban is végzik azon társaikhoz képest, akik zárt, esetleg ablaktalan szobákban dolgoznak. Utóbbiak esetében nemcsak a munkakedv hanyatlik, de még a betegségek is gyakrabban fordulnak elő.

A közelgő tavasz és a várhatóan egyre naposabb időjárás megadja a lehetőséget a nagyobb kirándulásokra, de addig is, aki csak teheti, érdemes egy kis „természetet” csempésznie az otthonába: a most nyíló hagymás növények, de akár pár fűszernövény beszerzése is alkalmas lehet erre.