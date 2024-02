Leonardo után Monet is elment a levesbe

Franciaország és a világ 11 másik országa összehangolja erőfeszítéseit annak érdekében, hogy itthon megtegyék az első sürgős és elengedhetetlen lépéseket a legfontosabb társadalmi átalakítás végrehajtásához"

– áll a weboldalon.

Az A22 aktivistái a római Trevi kútba öntöttek festéket, mások Velence csatornáit festették zöldre. A tüntetők a csúcsforgalom idején Európa legforgalmasabb városaiban is elzárták a forgalmas utakat, és arra kényszerítették a helyieket, hogy eltakarítsák őket az útból. Az A22-ben megtalálható a Just Stop Oil nevű brit csoport is, amely hasonló mutatványokat hajtott végre az Egyesült Királyságban, a politikusok és a közvélemény legnagyobb bánatára.

2022 októberében a Just Stop Oil csoport két aktivistája került a címlapokra, amikor paradicsomlevest a londoni Nemzeti Galériában, Vincent van Gogh „Napraforgók” című, búrával védett képre. Akkoriban arról panaszkodtak, hogy a művészet szerelmeseit jobban érdeklik a festmények, mint a bolygó.